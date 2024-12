Eagle Seguridad y El Combo de JuanK definen al campeón de la Copa Ciudad de Cúcuta

El Combo contó en un compromiso con el delantero Jaime Peralta, actual jugador del Cúcuta Deportivo y con microciclos con la Selección Colombia Sub-20 en las últimas semanas.

“Siempre me ha gustado competir en torneos de la ciudad y me he caracterizado por llevar un buenos equipos para pelear por el título, tener estructura. Este es un torneo de alto nivel, nos incluimos y nos dimos a la tarea de seleccionador lo mejor, gracias a Dios estamos en la final. Afrontaremos el partido con respeto, son equipos fuertes, con jugadores en su mayoría con pasos por el profesionalismo”, comentó Juan Carlos Contreras, presidente del equipo.

Su andar en el torneo fue con victorias en la primera fase 1-0 ante Sporting Cúcuta y 3-1 ante Industriales de Ureña, y empate 0-0 con Yeison Castellanos FC, en cuartos de final superaron 4-1 a Santini y en semifinales 3-1 a Pancho Deportes.

“Esta Copa es un torneo de alta competencia, se planeó del tal forma y así se dio. Hubo inversiones de equipos por traer algunos jugadores que llevaron a que fuera una exigencia al 100 por ciento”, añadió Jheferson ‘Cebolla’ Galvis, entrenador de El Combo de JuanK.

