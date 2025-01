Deadpool cambia el rojo de su uniforme por el verde con blanco de la equidad

Bajo la sombra protectora de artistas de Hollywood como Ryan Reynolds y Eva Longoria quedó hoy arropado el Club Deportivo La Equidad, tras conocerse la adquisición del equipo, por parte de un grupo inversor estadounidense liderado por Albert Tylis y Sam Porter, socios de los actores.



"Al Tylis y Sam Porter no solo tienen una amplia experiencia en el mundo deportivo, sino que también cuentan con el respaldo de figuras reconocidas como Eva Longoria, Rob McElhenney, Ryan Reynolds, Justin Verlander, Kate Upton, Shawn Marion y Scott Galloway", destacó el club, en un comunicado sobre el anunció de la compra, cuyo montó no se precisó.



Albert Tylis y Sam Porter aportan una amplia experiencia en el ámbito deportivo, con participaciones en equipos como el Club Necaxa de la Liga MX, DC Pickleball de la Major League Pickleball y los New Zealand Breakers del baloncesto profesional en Australia.

Tylis y Porter asumirán como co-presidentes de la Junta Directiva, en la que también participará Nicolás Maya, en tanto que Carlos Mario Zuluaga, actual presidente del equipo, continuará en su cargo liderando la gestión institucional.



“Es un honor formar parte de este gran club. Queremos que todos nuestros hinchas se sientan orgullosos. Nuestro objetivo es fortalecer cada aspecto del club, invirtiendo a largo plazo y construyendo sobre la sólida base que ya existe”, afirmó Tylis.



Por su parte, Porter señaló que “Bogotá es una ciudad increíble, llena de oportunidades para crecer y alcanzar grandes éxitos. Ser parte de este proyecto y de esta hinchada nos llena de entusiasmo”.



Con esta alianza, La Equidad busca consolidar un modelo de crecimiento sostenible que impulse al club a nuevos niveles de éxito, tanto en el ámbito deportivo como institucional.

