Colombia se quedó con el tercer lugar de She Believes Cup, Japón fue el campeón

Terminó la She Believes Cup que dejó como campeón a Japón que en el último partido del cuadrangular venció a los Estados Unidos (2-1) la noche del miércoles con anotaciones de Yuka Momiki y de Toko Koga. El seleccionado estadounidense había empatado parcialmente por inter medio de Ally Sentnor.

Con tres victorias las niponas levantaron el trofeo por primera vez en su quinta participación en el prestigioso torneo por invitación, mientras que propinaron a las estadounidenses su primera derrota en 18 partidos bajo la dirección de Emma Hayes.

Japón es la tercera selección en conquistar el título, tras los ganados por Francia (2017) e Inglaterra (2019). De igual manera, las orientales le tumbaron una racha de cinco títulos consecutivos a las estadounidenses.

Por otro lado, la selección Colombia dirigida por Ángelo Marsiglia, terminó tercera en el torneo gracias a su única victoria al imponerse también (2-1) sobre Australia que perdió todos sus encuentros.

Las ‘Chicas Superpoderosas’ se adelantaron en el marcador con anotación de Wendy Bonilla (15’), las ‘Matildas‘ igualarían al (69’) con Hayley Raso, pero Colombia sellaría el triunfo con gol de la goleadora histórica de la Tricolor, Catalina Usme.

En general no fue un buen torneo para las colombianas que se preparan para afrontar la Copa América que se disputará en julio en Ecuador.

Colombia presentó muchos problemas defensivos que fueron desnudados los seleccionados de Estados Unidos y Japón, un tema en el que deberá trabajar mucho, el técnico Marsiglia.

“Uno no se prepara para perder, pero es consciente de que la alta probabilidad en nuestra condición es posible perder”, dijo Marsiglia finalizado el compromiso.

Asimismo, recalcó que “si queremos ganar o si la gente quiere ganar, entonces no juguemos la She Believes Cup, no vamos a Japón, busquemos otro tipo de rivales. Seguramente otro rival no nos desnuda como Estados Unidos y Japón, queremos trascender. El fútbol femenino en Colombia recién está empezando a ser internacional. Lo importante es que se hable porque es la única forma de crecer”.

Fue un partido de ida y vuelta, en el que ambos equipos intercambiaron oportunidades mientras buscaban su primera victoria del torneo. El gol de Colombia llegó en un contraataque oportunista. Mientras las Matildas intentaban armar el marcador con paciencia, un pase fue interceptado por Linda Caicedo, quien le tocó el balón a Mayra Ramírez, que luego mandaría un centro y Wendy Bonilla remató para abrir el partido.

Australia respondió con un par de oportunidades. Cuando Colombia intentó jugar saliendo desde su área. El empate de las ‘Matildas’ llegaría en el 69.

La ventaja no duró mucho, ya que Colombia anotó el gol de la victoria en el minuto 73. En un contraataque, Australia despejó un balón inicial en el área de penal, pero le cayó a Catalina Usme justo

Finalizada la participación en el torneo Colombia volverá jugar dentro de un mes, precisamente en un amistoso contra Japón compromiso programado para el 6 de abril en Osaka.

De su lado, la selección de Estados Unidos volverá a la acción a principios de abril con un par de amistosos de alto perfil contra Brasil, que se estará preparando también para la Copa América Femenina. Será la primera revancha de la final olímpica del año pasado y se llevará a cabo el 5 de abril en el SoFi Stadium de Los Ángeles, seguida de un segundo compromiso el 8 de abril en el PayPal Park de San José, California.

