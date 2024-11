Colombia cerró un año de las eliminatorias con sabor amargo

Terminaron los dos primeros tercios de las eliminatorias suramericanas al Mundial de 2026, y la única selección que tiene asegurado el pasaporte es Argentina actual campeona del mundo que con 25 puntos se hace inamovible del primer lugar de la clasificación.

Para la siguiente jornada en marzo de 2025, la Albiceleste sumando un triunfo más habrá certificado el tiquete a los Estados Unidos.

Mientras que las otras nueve selecciones siguen en franca lid, por la disputa de los cinco cupos directos que quedan para llegar a la próxima cita mundialista.

En el balance del año, la tricolor ha tenido buen rendimiento, pero lo acaecido contra los ecuatorianos y uruguayos mancha un poco ese trabajo que se venía haciendo, y en un momento donde las fechas empiezan a cortarse y la clasificación a apretarse.

Después de jugarse la jornada 12, el gran perdedor fue la selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo que venía haciendo una buena eliminatoria hasta la fecha 10, cuando derrotó a Chile (4-0) en Barranquilla, pero de un momento a otro perdió el horizonte y se complicó los partidos solita, y en los dos últimos juegos, Uruguay y Ecuador la ‘aterrizaron’.

La tricolor se fue en blanco sin sumar al menos un punto, situación que puso a pensar al seleccionador argentino, de cómo se le vino futbolísticamente el grupo al piso.

Le puede interesar: Con un jugador de más, Colombia fue derrotada por Ecuador en Barranquilla

Si hay algo había por rescatar es la actitud de los jugadores, pero ni eso a veces alcanza para sumar puntos y Lorenzo ya lo vivió ante Bolivia, Uruguay y ahora con Ecuador.

Colombia con el gol de Enner Valencia quedó anestesiada y a pesar del empuje y de la figura que fue el arquero Hernán Galíndez, tricolor no tuvo los suficientes argumentos futbolísticos para descifrar la maraña defensiva que puso Ecuador para defender el (1-0).

Todo fue de punta para arriba, haber que salía y esperar un error defensivo del rival, y los pocos que tuvo, providencialmente fueron salvados por Galíndez o el palo que se atravesó.

Richard Ríos, Luis Díaz, Johan Mojica, Jhon Lucumí y Jhon Córdoba no tuvieron una buena noche y los sustitutos que ingresaron para intentar salvar los trastos, entraron más por desespero y relleno que por lo que pudieran aportar futbolísticamente.

Lorenzo, Compungido

Néstor Lorenzo se lamentó no haber podido sumar en las dos fechas de cierre de año y no imaginó que eso les fuera a pasar.

“En cuanto a que no sumamos, el fútbol tiene esta particularidad. Un equipo que llega 17 veces y si no tiene precisión o pericia o suerte, el rival se lleva todo. Es lo que tiene el fútbol, por lo tanto no estoy contento, sobre todo porque el gol fue una jugada evitable que podríamos haberlo bloqueado antes de que llegue a la situación de gol. Desgraciadamente no pudimos llegar ni al empate, pero la actitud estuvo, la entrega estuvo y estoy muy triste por los resultados”.

Sobre la situación en los goles que ha recibido que ha sido pocos por cierto en estas eliminatorias y que no es la primera vez que le marcan de esa manera por falta de concentración, el estratega argentino, arguyó: “Nunca es un buen momento para que te hagan un gol, el de Uruguay fue excepcional porque se lo habíamos hecho a ellos y esos 30 o 40 segundos fueron fatales, un error.

Le puede interesar: James lamentó la derrota de Colombia ante Ecuador por "una huevonada"

Pero lo de Ecuador fue una jugada aislada, un saque y un jugador que gambeteó a tres jugadores y lo puso a lado del palo, fue un golazo, uno no imagina que bloquearlo o hacerle una falta y comerse una amarilla iba a evitar el gol porque era una jugada en la que no se percibía el peligro.

Son cosas que pasan y después tuvimos el tiempo de recuperar y ya ameritaba el empate y se quedan con un hombre menos y fue todo el partido nuestro y buscar por todos lados y no se nos dio”.

Pese al momento vivido en las dos fechas, Néstor Lorenzo dijo que lo hecho este año es bueno y todavía hay cómo clasificar.

“El año ha sido bueno, el equipo ha demostrado crecimiento, maduración, nos ha faltado el gol en momentos claves, pero se ha generado, se ha jugado igual que siempre, igual que en la Copa América y esto es un momento del proceso que nos deja reflexionar y enojados un buen tiempo y con ganas de analizar cosas que eviten estos momentos de dolor”.

Y añadió “Luego de haber pasado los dos tercios de la eliminatoria, este proceso venía muy dulce, venía bien encaminado en cuanto a resultados, con invicto y creo que, si bien no es bueno perder, es un momento que nos da tiempo a reaccionar. Que no nos vean como un equipo inocente en situaciones.

Pero (...) “sigo teniendo la misma fe en el grupo de cara al futuro”, subrayó Lorenzo.

¿Qué le queda para clasificar?

Faltan seis fechas donde todo puede pasar. En marzo regresa la última fase de las eliminatorias y desde ya todos hacen sus cuentas para conseguir la clasificación directa, nueve selecciones peleando por cinco casillas y al lado el medio cupo para la zona de repechaje.

A Colombia le faltan tres juegos de local, en su orden, Paraguay, Perú y Bolivia, y tres de visitante; Brasil, Argentina y Venezuela en la última fecha, que se espera lleguen clasificados al Mundial de 2026.

De esos 18 puntos en disputa el equipo cafetero debe sumar los 9 de local y arañar uno de visitante y con eso asegurar la clasificación de la que depende de sí misma para no pensar en terceros resultados.

En la doble jornada del 19 y 24 de marzo la tricolor tiene dos exámenes duros, Brasil y Paraguay, dos rivales directos que deberá sortear con cuidado.

Después, en junio visitará a Argentina juego con pronóstico reservado dependiendo de lo que haga ante brasileños y paraguayos.

Finalmente en septiembre recibirá a Bolivia y luego cerrará visitando a Venezuela ojalá no sea el juez quien le ponga la espada de Damocles.

Últimas seis fechas

Jornada 13, marzo 19

*Brasil-Colombia

Ecuador-Venezuela

Paraguay-Chile

Perú-Bolivia

Jornada 14, marzo 24

Argentina-Brasil

Bolivia-Paraguay

Chile-Ecuador

*Colombia-Paraguay

Venezuela-Perú

Jornada 15, junio 3

Chile-Argentina

*Colombia-Perú

Ecuador-Brasil

Paraguay-Uruguay

Venezuela-Bolivia

Jornada 16, junio 8

*Argentina-Colombia

Bolivia-Chile

Brasil-Paraguay

Perú-Ecuador

Uruguay-Venezuela

Jornada 17, septiembre 8

Argentina-Venezuela

Brasil-Chile

*Colombia-Bolivia

Paraguay-Ecuador

Uruguay-Perú

Jornada 18, septiembre 13

Bolivia-Brasil

Chile-Uruguay

Ecuador-Argentina

Perú-Paraguay

*Venezuela-Colombia

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion