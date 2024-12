Camila Osorio volvió a ser campeona y brilló con Colombia en 2024

Buenas actuaciones

A lo largo del año, Osorio también alcanzó dos semifinales en los WTA 125 de Cataluña y el WTA 500 de Guadalajara. En el torneo mexicano, la cucuteña dejó un triunfo memorable ante la rusa Veronika Kudemetova.

Cuando todo indicaba una derrota para la colombiana al ir cayendo 5-0 en el tercer set, la cucuteña sacó lo mejor de sí para firmar una remontada épica en la segunda ronda.

Osorio se impuso ante Kudermetova (42) en un poco más de 3 horas de partido con parciales de 7-6 (5), 6-7 y 7-5.

“Es la (remontada) más épica que he tenido, una locura. Algo que he aprendido de este deporte es no darse por vencido, hasta que no le de la mano a la rival, (el partido) no se ha acabado”, dijo la mejor del país en rueda de prensa.

