Camila Osorio fue eliminada en la segunda ronda del WTA 1000 de Roma

La tenista cucuteña María Camila Osorio Serrano (64 WTA) se despidió este jueves del WTA 1000 Roma, al caer en la segunda ronda ante la estadounidense Madison Keys (16 WTA), en un partido que duró 1 hora 47 minutos, por marcadores de -6, 4-6 y 6.-3.

Camila no pudo defender los 120 puntos conseguidos el año pasado y perderá algunas posiciones en el ranquin, aunque en las dos rondas alcanzó que sumó 35 unidades.

La nortesantandereana venía derrotar a a la neerlandesa Arantxa Rus (49) con parciales de 4-6, 6-3 y 6-4.

De igual manera no pudo igualar lo hecho el año pasado que fue llegar a los cuartos de final del torneo romano.

Sorprendida

La raqueta número uno de Colombia se vio sorprendida con el juego de la norteamericana que en el primer set no la dejó acomodarse en la cancha superándola con un contundente (6-0).

Para la segunda manga, Camila cambió su estrategia y salió a pelear el partido, obligando a Keys a cometer imprecisiones en las devoluciones y acabando con tres faltas dobles y la colombiano ganándole tres puntos de ruptura y logrando llevarse 38 puntos contra 32 de la estadounidense y emparejar la seria 1-1, con un 6-4.

Para el tercero y último set, empezando estuvieron igualadas 1-1, en el primer game, pero Madion sacó a relucir su experiencia y se puso arriba con un 4-2, con lo que se le complicaba de nuevo a la nortesantandereana que a pesar de que solo tuvo una sola doble falta.

En los puntos de devolución ganados en el primero y segundo servicio no tuvo un buen desempeño logrando apenas cinco por 16 de la norteamericana. En total en el partido, Camila cometió cinco faltas dobles y en puntos ganados consiguió 72 y Madison 90 para llevarse el triunfo y avanzar a la tercera ronda.

La siguiente cita de Osorio Serrano es el WTA 125 de Parma, Italia, certamen en el que se encuentra inscrita.

