Así se jugarán los octavos de final del Mundial femenino Sub-20

Los cruces de los octavos de final del Mundial Sub-20 femenino ya están definidos. Culminada la fase de grupos, las llaves están listas para comenzar las nuevas instancias donde se acaba el margen de error.

La Selección Colombia, que clasificó como primera del Grupo A ganando sus tres juegos (2-0 a Australia, 1-0 a Camerún y 1-0 a México), se enfrentará con su similar de Corea del Sur (una de las mejores terceras), el próximo miércoles a las 8:00 p.m. en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Con un seguro masivo acompañamiento, el equipo de Carlos Paniagua espera continuar con su senda ganadora y ese paso triunfar hacia el objetivo de ser campeonas mundiales en casa. En la primera fase, la 'Tricolor' no recibió ningún gol y si bien no arrasó, no fue sobrepasada por ninguna de sus rivales.