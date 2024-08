Viruzs, el talento cucuteño que conquista Europa con sus murales

Hender Higuera, conocido artísticamente como Viruzs, ha llevado el talento cucuteño a las calles de Alemania. Gracias al apoyo de las Ayudas Lucho Brahim, el artista urbano ha participado en el prestigioso Meeting of Styles - 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱𝘄𝗶𝗱𝗲𝗚𝗿𝗮𝗳𝗳𝗶𝘁𝗶-𝗛𝗶𝗽-𝗛𝗼𝗽-𝗣𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁 en Alemania, uno de los eventos de graffiti más importantes del mundo, que además hace parte de la red internacional que organiza anualmente festivales y encuentros de muralismo, grafiti y hip-hop en más de 16 países.

Viruzs, quien ha sido reconocido por su estilo único y su compromiso con el arte urbano, ha dejado su marca en Mainz-Kastel con impresionantes murales que reflejan la identidad y la cultura de Cúcuta. Su participación en este evento internacional es un hito no solo para el artista, sino también para la ciudad y para Colombia.

Detalles: Teatro de Títeres Arlequín: 25 años tejiendo sonrisas y cultura en Norte de Santander

"Siempre había soñado con participar en el Meeting of Styles y gracias a las Ayudas Lucho Brahim pude hacer realidad este sueño", expresó Viruzs. "Es una experiencia que me ha marcado profundamente y que me ha permitido crecer como artista. Fue enriquecedor, pero además retador, estuve en la presentación del evento y en el diseño y construcción de varios de los murales. Estuve con gente de Brasil, Chile, Italia, Francia, Taiwán, Bielorrusia, México y por supuesto Alemania. El no podernos comunicarnos con el mismo idioma no fue problema, porque los trazos y el arte, se convirtieron en el lenguaje universal” indicó.

Alex Brahim, director de la Fundación El Pilar, entidad que ayudó en la movilidad del artista hacia el viejo continente, destacó la importancia de apoyar a jóvenes talentos como Viruzs: "Lucho Brahim siempre creyó en el poder del arte para transformar vidas y comunidades. Las ayudas Lucho Brahim a la Creación surgen en 2023 fruto del apoyo generoso de un donante anónimo que ha querido respaldar la continuidad del espíritu del maestro Luis Miguel Lucho Brahim de su compromiso con apoyar las manifestaciones emergentes y comprometidas del arte en la ciudad y en la región. Es por esto que desde 2023 anualmente apoyaremos una iniciativa de producción y o de circulación a mano de autores o autoras que estén en sintonía con la filosofía de vida y con el compromiso de desarrollo cultural del maestro Brahim” indicó.

Con su participación en el Meeting of Styles, Viruzs se ha convertido en un embajador del arte colombiano en el mundo. Sus obras, cargadas de color y energía, han cautivado al público alemán y han puesto a Cúcuta en el mapa del arte urbano internacional.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion