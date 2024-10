¿Cuáles son los libros más traducidos de cada país y los que se destacan en América Latina?

Con el paso del tiempo, la literatura ha dejado muchas obras literarias y autores que han marcado muchas generaciones y en muchos casos se han extendido a través del tiempo, incluso muchos textos dan la vuelta al mundo y por eso se interpretaron en gran cantidad de idiomas, para que puedan ser conocidos por más personas.

Sin lugar a duda, leer, es una de las mejores maneras de enriquecer no sólo el vocabulario cuando estás aprendiendo un idioma nuevo, sino también abrir la mente a otros mundos y culturas. De esta forma, la plataforma digital de aprendizaje de idiomas Preply, publicó un informe sobre los libros con mayor número de versiones traducidas en el mundo. Según este estudio, con más de 195 países como fuentes, se buscó determinar cuál es el libro más traducido de un autor nativo del país. Esto para poder determinar el número de traducciones, aunque en casos donde no se recuperaron con más datos, se verificó la disponibilidad de esos libros en diferentes idiomas por medio de la Worldcat Library (la base de datos de información sobre colecciones bibliotecarias más completa del mundo).

Este análisis logró arrojar un amplio resultado, por lo cual se creó un mapa específico, en donde se pueden apreciar los autores y libros, que han logrado rebasar las barreras de su idioma, llevando más traducciones de la obra. El mapa mundial de los libros más traducidos, permite ver las mejores obras traducidas en cada continente y en el país de origen, aquí se desglosa cada continente y se destacan algunos contribuyentes muy destacados.

Lea: Lo que debe saber de los festivos de octubre y la semana de receso escolar en Colombia

En el caso de Norteamérica, el libro de autoayuda, El camino a la felicidad, del fundador de la cienciología, L. Ronald Hubbard, fue el gran victorioso al haber sido traducido a más de 112 idiomas.

Luego, Sudamérica, uno de los más celebrados es Cien años de soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez, que ha sido traducida a más de 49 idiomas, otras importantes para el tejido literario de América del Sur, con 2666 idiomas, del autor chileno Roberto Bolaño y El Aleph del escritor argentino, Jorge Luis Borges, que cuentan con más de 28 y 25 traducciones respectivamente.

El texto más traducido en Sudamérica proviene de Brasil: El alquimista de Paulo Coelho. Esta novela ha sido traducida a más de 80 idiomas en todo el mundo y describe el viaje de un joven pastor a las pirámides de Egipto.

Por su parte, muchos de los libros más traducidos en Europa, vienen de la literatura infantil, como: Bambi de Austria, A Life in the Woods de Felix Salten, Alice'sAdventures in Wonderland de Inglaterra de Lewis Carrol, Las aventuras de Pinocho de Italia de Carlo Collodi, o PippiLongstocking de Suecia de Astrid Lindgren, este tipo de cuentos han acompañado a los niños a la hora de dormir durante más de un siglo.

La literatura infantil domina las primeras posiciones del ranking, especialmente con El Principito de Antoine de Saint-Exupéry situado en el puesto número uno del continente y también a nivel global con traducciones a más de 382 idiomas. Por otro lado, uno de los géneros literarios sorpresa que hace acto de presencia en Europa proviene de un libro teórico sobre ajedrez, parece que Mi sistema de Letonia: Un Tratado sobre Ajedrez de Aron Nimzowitsch, que ha tenido gran impacto en el mundo de los ajedrecistas. Si bien a la mayoría de las personas les resulta difícil recordar qué pieza hace qué, parece haber suficiente amor por el juego, como para justificar la traducción de este texto a más de ocho idiomas.

La obra que tiene a España como protagonista es Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, con 140 traducciones, y por semejante éxito, también consigue posicionarse a nivel global en el puesto número 6.

En lo que se refiere a los libros con mayores traducciones de África, el foco se posa sobre el cuento del autor keniano, NgũgĩwaThiong’o, titulado “La revolución vertical o por qué los humanos caminan erguidos”, (TheUprightRevolution: OrWhyHumansWalkUpright) que hasta el momento cuenta con 63 traducciones. Y de acuerdo a la lista del continente, el género autobiográfico es el que parece despertar mayor atracción en el ámbito internacional.

Conozca: Domadores de fieras, gigolós y numerólogos: las polémicas nuevas ocupaciones en la actualización del Sena

En lo que respecta a Asia, los libros más traducidos están: Norwegian Wood de Japón de Haruki Murakami y Autobiografía de un yogui de India de Paramahansa Yogananda, dos libros que se destacan por estar en más de 50 idiomas. El primero trata los temas universales de la depresión y el dolor tras el suicidio del amigo del protagonista, mientras que el segundo explora el viaje espiritual de un hombre aventurero.

Por su parte, en Oceanía, el libro que ocupa el primer lugar como el más traducido es “El pájaro canta hasta morir o Amor espinas” y en España como “El pájaro espino”, de la autora australiana Colleen McCullough, es el más doblado con un total de 20 países, seguido de “Jinete de ballenas” “WhaleRider” de Nueva Zelanda autor WitiIhimaera, con 15 traducciones, el cual se centra en Kahu, de ocho años, que intenta demostrarle a su familia y a su tribu maorí que tiene lo que se necesita para liderar, y un atípico desde Tonga, una colección de cuentos cortos de humor llamada Tales oftheTikongs de EpeliHau’ofa “Cuentos de los Tikongs” con 5 traducciones.

Y aquí están los 10 libros más traducidos del ranking mundial:

1.' El Principito ', de Antoine de Saint-Exupéry (382 idiomas) -Francia.

2. ' Las aventuras de Pinocho ', de Carlo Collodi (más de 300 idiomas) - Italia.

3. ' Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas ', de Lewis Carrol (más de 175 idiomas) -Inglaterra

4. ' Cuentos de hadas ' de Andersen de Hans Christian Andersen (más de 160 idiomas) -Dinamarca.

5. ' Testamento ' de Taras Shevchenko (más de 150 idiomas) - Ucrania.

6. ' El ingenioso caballero Don Quijote de La Mancha', de Miguel de Cervantes (140 idiomas) - España.

7. ' El camino a la felicidad ', de L. Ronald Hubbard (más de 112 idiomas) - EE. UU.

8. ' Las aventuras de Tintin ' de Georges ProsperRemi (93+ idiomas) - Bélgica.

9. ' La tragedia del hombre ' de ImreMadách (más de 90 idiomas) - Hungría.

10. ' El alquimista ', de Paulo Coelho (más de 80 idiomas) - Brasil

Además, en este link se puede ver un mapa del libro más traducido de cada país.

Entérese: Video | Giovanny Ayala y Ciro Quiñonez se agarraron a golpes ¿Por qué lo hicieron?

Estos son los títulos más traducidos de Sudamérica:

1. Argentina: “El Aleph”, Jorge Luis Borges

2. Bolivia: “Cien poemas para niños”, Oscar Alfaro

3. Brasil: “El alquimista”, Paulo Cohelo

4. Chile: “2666”, Roberto Bolaño

5. Colombia: “Cien años de soledad”, Gabriel García Márquez

6. Ecuador: “Huasipungo”, Jorge Icaza

7. Guyana: “El palacio del pavo real”, Wilson Harris

8. Paraguay: “Hijo de hombre”, Augusto Roa Bastos

9. Perú: “La casa verde”, Mario Vargas Llosa

10. Uruguay: “Las venas abiertas de América Latina”, Eduardo Galeano

11. Venezuela: “Doña Bárbara”, Rómulo Gallegos

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion