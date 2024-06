Trabajadores en huelga del Mintrabajo anuncian cacerolazo nacional

Los trabajadores del Ministerio de Trabajo, regional Cúcuta, adelantarán mañana martes un cacerolazo en protesta por los incumplimientos que la ministra Gloria Inés Ramírez no ha dado a los acuerdos laborales pactados en la convención colectiva.

La actividad, que se cumplirá en simultánea en todo el país desde las 9 de la mañana, se llevará a cabo en Cúcuta en la sede del ministerio del Trabajo, calle 16# 1-45 barrio La Playa, y la misma se hace como respaldo al proceso de huelga que se desarrolla en el Ministerio del Trabajo desde el 31 de mayo de 2024.

Lea: El 61% de los colombianos tienen confianza en las reformas: Mintrabajo

"Estamos exigiendo nuestros derechos, porque los acuerdos del 2023-2025 no han sido cumplidos. Tenemos una bonificación del 50% que no se cumplió en el mes de marzo, no hay gestiones para la nivelación salarial, un kit escolar que debió ser entregado en enero a los padres de familia no fue entregado", dijo una de las voceras del sindicato.

Los trabajadores piden a la ministra Gloria Inés Ramírez, que cumpla con los acuerdos laborales, alegando que los derechos de los funcionarios "se exigen y no se mendigan".

“Es importante resaltar que, como trabajadores de este país, debemos ser escuchados con soluciones por parte del Gobierno Nacional a nuestras peticiones, ya que deben ser resueltas de manera inmediata. La huelga en el ministerio continúa, estamos abiertos al diálogo con la ministra Ramírez”, dijeron directivos del comité de huelga.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion