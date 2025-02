¿Quién y por qué? Las preguntas sin respuesta del asesinato de Jorge Galvis

¿Quién? ¿Por qué? Son las dos preguntas por las que esperan respuestas los familiares de Jorge Enrique Galvis Carrillo, el rector del Colegio Comfanorte que fue asesinado la noche del 24 de mayo, cuando se encontraba en un reconocido restaurante del barrio Los Caobos.

Y es que a nueve meses del trágico suceso, para los familiares del rector y líder sindical las investigaciones han avanzado entre poco y nada, razón por la cual este lunes protagonizaron un plantón a las afueras de la seccional Norte de Santander de la Fiscalía General, pidiendo celeridad al caso.

William Galvis, hermano de la víctima, señaló que en todo este tiempo “no hemos tenido ninguna respuesta asertiva sobre el vil asesinato de mi hermano por parte de las autoridades, no nos han dicho nada, nos hemos acercado también a la Sijín y al CTI pero no hemos obtenido respuestas”.

Galvis señaló que ya ellos han hecho todo cuanto han podido, han acudido las veces que han sido requeridos como testigos, pero todavía no hay indicios de un pronto esclarecimiento.

Sobre estos nueve meses de ausencia física de su hermano, William expresa que “han sido bastante dolorosos. Enterarnos de la sorpresa de su muerte aquella noche fue duro. Mi padre entró en un estado depresivo bastante significativo, y toda la familia en general, su esposa, sus hijos, y a nosotros como hermanos, nos ha golpeado mucho”.

“Esperamos la justicia terrenal”

Pero la indignación entre los familiares del profesor Jorge Galvis no es solo por el retraso en las investigaciones, sino porque ante la insistencia sobre la fiscal del caso, Sonia Abril Cáchica, ésta les habría recomendado “dejar todo en manos de Dios”.

“La justicia divina sí existe, pero nosotros también queremos la justicia terrenal en este caso”, dijo William Galvis.

Martín Cruz, presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT) y líder social, presente durante el plantón frente a Fiscalía, también cuestionó esta actitud por parte de la fiscal.

“Un funcionario de la administración de justicia no puede decir que dejemos esto en manos de Dios. Vamos a misa todos los domingos, pero la justicia tiene una función y lo que estamos pidiendo es el esclarecimiento de este vil asesinato y por eso estamos en las calles”, dijo Cruz.

El líder sindical dijo comprender las deficiencias que pueden existir en el sistema de justicia, “a eso también estamos apuntando nosotros, los fiscales necesitan acompañamiento, pero igual tienen que hacer mesas técnicas y ver cómo agilizan casos importantes en una ciudad donde todos los días asesinan”, dijo Cruz.

“El llamado contundente es que queremos saber quién lo asesinó y por qué lo mandaron a matar, quién fue el determinador en el asesinato de mi hermano, porque no hallamos motivos”, apuntó William Galvis, quien recuerda que la víctima nunca habló de amenazas en su contra y “era una persona que siempre andaba sola (sin guardaespaldas)”, añadió.

¿Qué dice la Fiscalía?

La Opinión intentó conocer la posición de la Fiscalía pero no fue posible una respuesta institucional. De manera extraoficial conoció que tras la demostración de protesta, la fiscal del caso estaba concertando una cita con los familiares de Galvis para entregar un informe detallado de los avances de la investigación.



De igual forma trascendió que en esta seccional todos los crímenes son prioridad, y como tal tratan de asumirse con la mayor responsabilidad y compromiso, solo que en el caso de Jorge Enrique Galvis todavía no se habría reunido la suficiente información que permita tener una claridad de los hechos.

El asesinato de Jorge Enrique Galvis fue uno de los más de 300 que se registraron en Cúcuta y su área metropolitana durante el 2024, uno de los más sonados, toda vez que la víctima era una figura reconocida en el entorno educativo de la ciudad y por su vinculación de más de 30 años a la caja de compensación de Comfanorte.

