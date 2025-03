Mujeres buscadoras en Norte de Santander: una ‘herencia’ entre el dolor y la esperanza

La incertidumbre, tristeza y desolación marcaron los últimos 11 años en la vida de María Gisela Cruz Ortíz, quien murió el 25 de marzo de 2024 esperando el regreso de su hijo, Yonni Edilberto Rodríguez Cruz, cuyo rastro se perdió en El Tarra, el 1 de diciembre de 2013.

Yonni era el tercero de cuatro hijos, la adoración de María Gisela por ser el único varón y el que vivió con ella hasta mayo de 2013 cuando, seducido por una oferta de trabajo en una finca en El Tarra, se marchó para nunca más volver.

La noticia de su desaparición fue el punto de partida de una búsqueda inagotable para María Gisela, quien se convirtió en una más de las miles de mujeres que buscaban a sus familiares víctimas de desaparición forzada consecuencia del conflicto armado en Colombia.

“Hasta el último día ella decía que no se podía ir de este mundo hasta no ver regresar a su hijo. Siempre lo esperó”, dice Yadira Rodríguez, la segunda de sus hijas y quien la acompañaba en las diligencias de búsqueda de su hermano.

Cuenta que todos los días su madre lloraba en silencio la ausencia de Yonni, aunque por fuera se mostraba como una mujer con temple y aplomo, que a pesar de las dificultades, no da causas perdidas.

Y es que en medio del mar de desapariciones que inundó -o inunda- a Colombia, María Gisela siempre trató de mantenerse a flote, a pesar de las embestidas de las aguas bravías que significaban cada portazo en las instancias judiciales, cada respuesta displicente de las autoridades ante la angustiante necesidad de conseguir respuestas sobre su ser querido.

En medio de esa tormenta en altamar, la salud y estado de ánimo de María Gisela se fueron debilitando poco a poco, hasta el punto de que la caída de una silla mecedora a finales de 2023 fue suficiente para quebrar no solo su cadera, sino también sus ganas de seguir en este mundo, lidiando con la ausencia de su hijo, con una espera eterna y un futuro incierto.

La promesa de un legado

Los últimos días de María Gisela fueron en la cama de un hospital, donde Yadira se mantuvo siempre al pie, con la esperanza de que su mamá pudiera levantarse para continuar juntas la búsqueda de su hermano.

Pero ya no tenía fuerzas. “Mamita, déjeme ir, usted no me deja ir. Yo me quiero ir ya de este mundo, ya estoy cansada”, recuerda Yadira entre lágrimas las últimas palabras de María Gisela.

Luego de una conversación con sus hermanas y de aceptar la voluntad de su madre, Yadira decidió dejarla ir.

“Mamita, con todo el dolor del alma se la entregó a Dios. Vaya. Descanse. Se tiene que ir de este mundo. Yo le prometo que voy a seguir buscando a Yonni hasta encontrarlo”, expresó Yadira. Con esa promesa de por medio y la imagen de sus dos nietos -los hijos de Yonni- María Gisela partió sobre las tres de la tarde del lunes 25 de marzo de 2024.

