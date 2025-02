Las voces de rechazo en Colombia contra los ataques con explosivos en Villa del Rosario y Cúcuta

El exsenador David Luna también publicó un mensaje en su cuenta de X, haciendo un llamado urgente al presidente Gustavo Petro, mencionando que "Colombia no aguanta más su alcahuetería con los criminales, el país no aguanta más su falta de liderazgo, el país no puede seguir pagando las consecuencias de las alianzas con narcotraficantes que hizo su campaña. Si tanto le importan los colombianos como suele asegurar en sus discursos, pues actúe con firmeza: levante las mesas de negociación, recupere el control del territorio y garantice la seguridad del país. En lugar de obsesionarse con perpetuarse en el poder, haga su trabajo. REACCIONE.".