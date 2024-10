Las lesiones por práctica inadecuada del ejercicio empeoran la salud de los deportistas ‘amateurs’

Un estudio de consumo anual llevado a cabo por la consultora Bain & Company reveló que el 51 % de los colombianos ha incorporado el ejercicio regular como parte integral de sus hábitos saludables, posicionando al país por encima del promedio regional del 49 %. Catalina Fajardo, socia de Bain & Company en Colombia, explicó que “el aumento de la actividad física regular es indicativo de que los colombianos están cada vez más comprometidos con su salud, pero aún existe un amplio porcentaje que no realiza actividades físicas, y es hacia donde las políticas públicas y el mercado deben volcarse, brindando posibilidades de ejercitarse asequibles y ajustadas a las necesidades de los potenciales clientes”.

Según Pinzón, el problema no sólo es del “amateur”, es el propio sistema de salud, el cual no ha girado su mirada hacia esta creciente problemática, de la que tampoco se conocen estadísticas. “Tristemente, la mayoría de las estadísticas que nosotros usamos como referencia, la mayoría son americanas, porque los americanos tienen un sistema”.

En Colombia, la prevalencia de lesiones relacionadas con el deporte está influenciada por varios factores, como la intensidad, la frecuencia y el tipo de actividad física. Aunque las estadísticas exactas para todos los deportes son difíciles de obtener, el riesgo de lesiones es significativo en deportes como el fútbol o el patinaje, que son especialmente prácticas de alta resistencia, y que generan problemas de tipo musculoesquelético, afectando principalmente las rodillas, tobillos y la parte baja de la espalda.

El Observatorio Departamental de Salud, de la Gobernación de Norte de Santander, no cataloga entre sus estadísticas las afecciones deportivas en su Análisis de Situación de Indicadores de Salud Vigencia 2022. Sin embargo, hay una tendencia al aumento de las afecciones musculoesqueléticas que pasó de 4,27 % en el 2020 a 37, a 21 % para el 2021, según las estadísticas de morbilidad. También se referencia un aumento de 19,12 % en las lesiones no intencionales, que para el 2020 arrojaban un percentil de 15,94 %, y para el año 2021 subieron a 35,06 %.

Algo que preocupa a la comunidad científica es que la recuperación de los deportistas “amateur” no es igual a la de los profesionales, en parte porque el sistema de salud no cuenta con suficiente tecnología para la recuperación de lesiones deportivas, y la gran mayoría de los pacientes lo hace de manera particular; de hecho, este tema no se aborda en la reforma a la salud. Eso quiere decir que, en muchos casos, los más afectados son aquellos deportistas aficionados que no tienen los recursos suficientes para acceder a una recuperación con un profesional especializado, ya sea un fisioterapeuta, un especialista en medicina física y del deporte, en ortopedia y/o traumatología o en medicina física y rehabilitación.

