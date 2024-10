Las artes circenses se tomaron a Cúcuta y Norte de Santander

Hasta el próximo 6 de noviembre se está desarrollando en Cúcuta y los municipios aledaños del área metropolitana la octava edición del festival internacional de circo Manotas, un espacio lleno de arte y cultura donde los residentes de la capital nortesantandereana pueden asistir en familia y compartir tiempo de calidad entre sí.

Esta edición se creó con la necesidad de llevar a cabo esos espacios culturales, artísticos, teatrales y circenses a la ciudad, ya que para la coordinadora del evento, Nereyda Duarte Gómez, “en distintos escenarios convencionales de la ciudad no se tiene el acceso a las presentaciones artísticas y culturales del área de circo”.

Otro de los impulsos para la creación del festival fue que la cultura circense no está tan impregnada dentro de los cucuteños, pues en palabras de Duarte, muchos niños, jóvenes o adultos no conocen de estos espacios o no pueden acceder por temas de dinero, que son un impedimento para que vayan a ver un acto cultural conocer a un artista local regional o internacional.

Debido a esto, todas las presentaciones y espectáculos en esta versión del festival son de carácter gratuito, con el fin de que los habitantes de la ciudad puedan disfrutar de los artistas invitados sin ningún costo.

Cabe destacar que el festival cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en el cual niños primera infancia procesos de formación de circo y tanto artistas empíricos como profesionales, mostrarán todo su talento.

Los ha retrasado el paro

No obstante, en esta versión del festival internacional de circo, ha tenido unos contratiempos con la programación, porque se le han tenido que realizar algunos ajustes a debido a la situación del paro de campesinos en la vía Cúcuta-Bucaramanga.

“A pesar de que se ha movido la programación, el festival se ha desarrollado en los espacios proyectados, y se ha ampliado más la oferta para otros que no se habían contemplado inicialmente”, afirmó Duarte.

Dichos espacios son algunas instituciones educativas en Salazar, Cucutilla, Bochalema, Villa del Rosario, Los patios. Para Cúcuta, la Escuela Normal Superior María Auxiliadora, el Instituto Técnico Nacional de Comercio o el colegio Roosevelt, son algunos centros educativos que le han abierto las puertas al festival.

En diversos lugares

Además, son varias las salas de artes escénicas donde se ha presentado el festival, como los teatros Manotas, Casa de los sueños, La Casita y el Cine Teatro en Paz, varios de ellos ubicados en Los Patios y Villa del Rosario.

Finalmente, el festival internacional de circo también ha llegado a diversos barrios de la capital nortesantandereana, en las comunas 4, 6, 7, 8 y 9, donde se han realizado presentaciones artísticas en las plazoletas, salones e, incluso, parques de los mismos.

Acorde a lo expresado por Duarte, “hemos recibido una respuesta activa de las comunidades de Los Almendros, El Aeropuerto, La Cabrera, El Escobal, Comuneros, San Luis, entre otros”.

Talleres de formación

Además de las presentaciones artistas de Cuba, Venezuela y Colombia, uno de los espacios más enriquecedores que tiene el festival es que durante este, se llevarán a cabo talleres de formación en artes circenses, orientados hacia los niños y niñas que deseen incluir el circo en su proyecto de vida.

