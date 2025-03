Escasez de mano de obra, un dolor de cabeza para los productores de café en Norte de Santander

La segunda edición de la Cuna del Café fue la ocasión propicia para que productores de Norte de Santander dieran a conocer el resultado de un trabajo de años, en los que con base a la constancia, dedicación y amor por el campo han logrado sostener una tradición que distingue al departamento y al país en el mundo.

Pero además de compartir historias de éxito, los caficultores también intercambiaron experiencias en torno a las dificultades que enfrentan y que pudieran amenazar la prosperidad del negocio.

Y es que en la delicada cadena productiva del café, no solo es el tipo de grano, el suelo y las condiciones atmosféricas los factores que determinan el éxito de un cultivo, sino también la mano de obra que interviene sobre todo en la recolección de la cosecha.

Al respecto Julio César Jaime, presidente del Consejo de Administración de Cooperacafé (Cooperativa de Caficultores del Catatumbo), señaló que actualmente la poca disponibilidad de mano de obra es una de las principales preocupaciones de los productores de café y aunque han comenzado a surgir alternativas tecnológicas, hay detalles que dependen del criterio humano.

“El fenómeno es muy claro: la gente no quiere estar en el campo”, afirmó Jaime, quien atribuye esta situación al menosprecio que está teniendo la labor del campesino incluso al interior de las propias familias, pues “los padres mandan a sus hijos a la ciudad para que no ‘sufran’ lo que ellos sufrieron, y normalmente no vuelven”, dijo.

Por otra parte, señala la baja tasa de natalidad, así “en las familias de antes había entre seis y 10 hijos; ahora con suerte tienen uno o dos, y otros prefieren tener mascotas. Todo eso hace que haya menos mano de obra”, apuntó.



Anibal Flórez, productor de café de Salazar de Las Palmas, el municipio pionero de la caficultura en Colombia, fue uno de los que se refirió a este problema. “Cuando vamos a recoger cosecha necesitamos como 10 personas y ya últimamente es un problema para conseguirlas”, señaló el caficultor.

El impacto del desplazamiento

El desplazamiento forzado que tuvo lugar en el último mes en el Catatumbo, consecuencia de la alteración del orden público, tras la escalada de violencia de los grupos armados al margen de la ley, ha sido otro de los factores que han impactado la disponibilidad de mano de obra en esa región del departamento.



“Afortunadamente, ya prácticamente se había acabado la recolección de la cosecha en el momento en que inició el conflicto, pero sí encontramos algunos cafeteros que nos dicen que algunos de los que trabajaban con ellos salieron desplazados y no encuentran cómo sustituirlos”, dijo el representante de Cooperacafé.

Señaló que la mayoría de municipios del Catatumbo recogieron sus cosechas entre octubre y enero, sin embargo, hay otros como San Calixto y Hacarí que deben hacerlo entre marzo y abril, “son los productores de esas zonas los que esperan que se normalice más la situación, sino sí pudieran verse impactados por la situación”.

La tecnología ¿Aliada hasta qué punto?

Frente al reto que supone la escasez de mano de obra, Julio César Jaime señaló que entre las posibilidades que se están explorando para superar esta dificultad se encuentra la incorporación de herramientas tecnológicas.

Destacó que Cenicafé (Centro Nacional de Investigación del Café) está trabajando en una máquina para recoger la cosecha. “Hablan de la derribadora, es un sistema mecánico a través del cual se ejerce vibración sobre la planta para que caiga el fruto maduro”, explicó Jaime.

Señaló que en países como Brasil ya todo se hace mecánicamente y que en Norte de Santander, de los 17.000 productores de café, alrededor de 200 han comenzado a incorporar herramientas tecnológicas a su cadena de producción.

No obstante, indicó que esta mecanización podría afectar el resultado final del producto, alterando la calidad del producto.

“La recolección manual da la seguridad de que se va a aprovechar el fruto maduro del café, que es el que da buen sabor; la máquina no distingue y puede recoger maduros y verdes, y al procesarlo este último daña el sabor del café, así como sus beneficios. Eso es algo que veremos más adelante”, señaló.