Entre lágrimas y esperanza, venezolanos en Cúcuta salieron a votar por ‘el cambio’

Ayer, desde las 6:00 de la mañana se abrieron las puertas del Consulado de Venezuela en Cúcuta, para que los 1.225 ciudadanos venezolanos inscritos allí pudiesen participar de la jornada electoral presidencial para elegir a quien dirigirá el país por los próximos seis años.

Ondeando la bandera de su país, con el sonido de las gaitas, con lágrimas en sus ojos y en medio de llamadas con familiares en el extranjero y del otro lado de Venezuela, los venezolanos que llegaban hasta la sede consular en la capital nortesantandereana solo pedían una cosa: el cambio para su país.

En el punto de votación se tenían habilitadas tres mesas: en la mesa 1 votaban las cédulas terminadas desde el 00 hasta el número 34; en la mesa 2 los números de cédulas terminados desde el número 35 hasta el 67 y en la mesa 3, los números de cédula terminados desde el número 68 hasta el 99, destacando que en la entrada del Consulado se encontraba el listado de las personas habilitadas para votar.

Aunque muchos salían satisfechos por haber ejercido su derecho al voto, para otros el panorama fue diferente.

Y es que muchos llegaron con la esperanza de que, con solo mostrar su cédula venezolana podrían participar de estos comicios, pero se llevaron una sorpresa cuando al querer ejercer su derecho al voto, se les negó esta posibilidad, ya que no se habían inscrito ante el Consulado.

“A muchos nos engañaron, porque nos dijeron que podíamos votar solo con la cédula y así debería ser, pero no, cuando quisimos hacerlo no aparecíamos en la lista de inscritos, pero nos vamos a mantener acá, porque queremos que Venezuela sea libre y si no pudimos votar, al menos apoyamos a los que sí pueden”, dijo Yensil Blanco, venezolano residente en Cúcuta.

En el recorrido hecho por La Opinión a la zona del Consulado de Venezuela en Cúcuta se pudo observar que la jornada electoral transcurrió con normalidad, precisando que en el sector se activó un operativo especial por parte de la Policía Metropolitana de Cúcuta, para garantizar la seguridad de este proceso.

