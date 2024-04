'Cúcuta y sus desafíos en materia de seguridad': conozca los principales aportes de los ponentes

En el foro ‘Cúcuta y Norte de Santander: Retos y Desafíos 2024’, organizado por La Opinión, los ponentes Yefri Torrado, Mario Zambrano, Sergio Palacios y el coronel William Quintero desarrollaron el segundo panel denominado 'Cúcuta y sus desafíos en materia de seguridad', en donde hicieron una ardua reflexión respecto a la situación de seguridad que enfrenta el municipio.

Este segundo panel fue moderado por René Mora, editor general de La Opinión.

La seguridad es una de las principales preocupaciones de los cucuteños, pues la ciudadanía teme salir de sus casas y factores como la presencia de bandas criminales y el incremento de los homicidios intensifica la percepción de inseguridad en Cúcuta.

Incluso, en el Consejo ciudadano de seguridad pública y justicia penal de México, Cúcuta ocupó el lugar 43 entre las ciudades más violentas del 2023 con un registro de 379 homicidios en el área metropolitana.

Lea aquí: ¿Quiénes construirán el Centro de Eventos, Exposiciones e Innovación de Cúcuta?

¿Qué hacer ante el escenario de inseguridad que enfrenta el municipio?

Mario Zambrano, director de ‘Cúcuta cómo vamos’, inició mencionando que el contexto que vive ahora la ciudad es el reflejo de procesos que se entrelazan con factores económicos, políticos, sociales y culturales.

“Tenemos una sociedad que históricamente ha tenido grandes problemas, especialmente en términos económicos, no hemos tenido un modelo de desarrollo económico, no se ha construido, hemos estado en vaivenes de la actividad económica y las crisis del país vecino y ahí hay un problema estructural del mercado laboral que no es nuevo”, mencionó Zambrano.

Por su parte, Yefri Torrado, especialista en Derecho Penal y Criminología, expresó que el tránsito de economías ilícitas hace que Cúcuta sea el foco de dineros ilícitos, permitiendo a los grupos ilegales delinquir con facilidad, afectando al empresario formal.

Torrado añadió que, “la motivación del criminal va más allá de su pensamiento racional, hay otros factores que influyen en la toma de decisiones ligadas al delito”.