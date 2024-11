Pedro Sarmiento, el timonel del Cúcuta Deportivo en los memorables triunfos en Guadalajara y Oruro

Le dieron la confianza de iniciar en el segundo semestre, pero tan solo estuvo seis jornadas (cuatro caídas, un empate y una victoria).

Salvador Sánchez, utilero del Cúcuta por más de una década, recordó que Sarmiento fue un entrenador especial.

“Era un tipo especial, un señor muy alegre con el que no tuvo ningún inconveniente. Respetaba mucho mi trabajo como utilero. En los viajes pedía que me sirvieran (la comida) primero a mí, me hacía sentir importante en el equipo”, recordó Sánchez.

En su reemplazo llegó el uruguayo Anibal ‘Maño’ Ruiz, quien falleció en 2017.

Es necesario recordar que en 2024 también falleció el exentrenador argentino Juan Carlos ‘Nene’ Díaz.

