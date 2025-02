El balance es negativo, quedamos inconformes: Bernardo Redín tras empate del Cúcuta Deportivo ante Inter

Un punto de seis posibles no es una buena señal en el Cúcuta Deportivo. El comienzo del Torneo I-2025 ha sido difícil para los rojinegros que el pasado domingo igualaron 1-1 ante Internacional de Palmira en un vacío estadio General Santander.

Después de caer 2-0 ante Patriotas FC en Tunja dejando muchas dudas, se esperaba una mejor presentación ante el elenco de Valle del Cauca, pero no fue así.

“El balance es negativo. Para mí, lo que trabajamos en la semana después de Patriotas, no se vio reflejado nada. Inter nos superó todo el partido. Quedamos inconformes con el partido”, declaró Bernardo Redín, técnico motilón.

Aunque el inicio fue algo positivo con un golazo olímpico del argentino Cristian ‘Jopito’ Álvarez al 7’ y hubo un envión para ir a la ofensiva, las llegadas se fueron diluyendo hasta el empate del equipo de Héctor Cárdenas con un tanto de Danny Zúñiga (40’).

‘Debemos dar mucho más’

Los fronterizos tuvieron opciones con un remate de Michell Ramos y un cabezazo increíble que perdió el gaucho Matías Pisano. En la segunda parte, pese a los ingresos de los atacantes Andrés Carreño, Kevin Quejada, Tilman Palacios y el volante Juan Ceballos, poco cambio a nivel de ataque.

“Nos queda afinar detalles, seguir trabajando, pero ya es ver la respuesta en los juegos. De nada sirve que se vea en las prácticas. Debemos hacer fuerte esta plaza, no puedes remates tantas veces al arco en el primer tiempo y en el segundo ni una. Habíamos trabajado un plan diferente. Debemos dar mucho más, no estuvimos a la altura. Si no vamos a estar la altura, puede ser Inter o el que sea, nos van a superar. No fuimos intensos, ahí se ganan los partidos”, expresó el estratega.

La figura empleada por Redín por momentos se enmarcó en 4-2-1-3, pero con poca conexión en la ofensiva. Álvarez pocas pelotas filtró, por las bandas no fluyó el trabajo de Hernán Luna y Pisano, y Ramos no fue preciso en la asociación.

“Nos toca darle vuelta a esto, sacar el máximo provecho de los jugadores. La característica de cada uno de ellos. Este equipo, en el último tercio ofensivo, no tiene claridad. Llegamos y ahí nos baja el tenor. Así será muy difícil, no tener gol por elaboración como venimos trabajando. Si fuéramos más asertivos, pudiéramos superar el bloque del rival”, resaltó Redín.

En defensa, por ocasiones el lateral derecho Armando Ballesteros –al que no se le niega la entrega- fue aparatoso y durante este juego, junto con Julián Anaya, sufrieron de la experiencia y corpulencia de Víctor Ibarbo.

Por izquierda debutó el lateral Jesús Cano, que, en palabras de Redín, le costó mucho salir y el extremo Luna, fue “estático”.

Para el siguiente compromiso, que será el domingo 16 de febrero ante Deportes Quindío en el estadio Centenario de Armenia, Cúcuta ya podrá contar con Mauricio Duarte, quien ya pagó la doble fecha de sanción.

‘Más conexiones entre nosotros’

‘Jopito’ dejó un gol memorable que trae al recuerdo el último logrado por Stiven Pretel, en la temporada 2014.

El argentino, que además fue capitán, tuvo autocrítica señalando que no hubo lucidez.

“En la parte ofensiva no estamos teniendo la lucidez que debíamos tener teniendo en cuenta la calidad de jugadores que tenemos del medio hacia adelante. Estoy incluido en esa lucidez, hacia la línea final, necesitamos tener más conexiones entre nosotros. Conocer las características del compañero. No queda otra que trabajar, seguir trabajando, fue una semana buena, pero no lo reflejamos. Trabajaremos el doble”, dijo Álvarez, quien alcanzó su gol 17 con la rojinegra.

Cúcuta tendrá dos compromisos consecutivos fuera de casa. Tras enfrentar a Quindío deberá viajar a Neiva para chocar con Atlético Huila.

Síntesis:

Cúcuta Deportivo: Juan David Ramírez; Armando Ballesteros, Julián Anaya, Alexander Borja, Jesús Cano; Luis Hinestroza, Luis Guevara (Juan Diego Ceballos, 67’); Hernán Luna (Tilman Palacios, 46’), Cristian Álvarez, Matías Pisano (Andrés Carreño, 67’); Michell Ramos (Kevin Quejada, 60’).

Gol: Cristian Álvarez (7').

Cristian Álvarez (7’). DT: Bernardo Redín.

Internacional de Palmira : Huber Escobar; Didier Delgado; Yoiver González, Manuel Caicedo, Fabio Delgado; José Leudo, Jhon Guzmán, Darío Rodríguez, Víctor Ibarbo, Johan Arango, Danny Zúñiga.

: Huber Escobar; Didier Delgado; Yoiver González, Manuel Caicedo, Fabio Delgado; José Leudo, Jhon Guzmán, Darío Rodríguez, Víctor Ibarbo, Johan Arango, Danny Zúñiga. Gol: Danny Zúñiga (40’).

Danny Zúñiga (40’). DT: Héctor Cárdenas.

