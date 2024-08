Álvaro Hernández se responsabiliza de la derrota del Cúcuta Deportivo ante Orsomarso

Si bien se intentó, nunca hubo claridad. Pese a estar con un hombre de más desde el 34’, los rojinegros no pudieron destrabar el cerrojo plantado por el equipo vallecaucano, subcampeón del Torneo.

“Fue un partido totalmente complicado, no fue como lo planteamos. No nos sentimos cómodos. Al rival lo conocíamos, creo que no fueron diferentes a un equipo aguerrido, intenso. Nos convierten el gol –que no sabemos si entra- fue tempranero, entramos en angustia y ellos cómodos. Luego de la expulsión no fuimos claros, se tornó feo, llegábamos sin claridad, a pesar de eso tuvimos las posibilidades y el manejo que se le dio al tiempo, no nos ayudó, se cortaba mucho. Nosotros mismos creamos eso, la idea era empezar con el resultado a favor y nos enredamos”, dijo el estratega motilón.

Hernández formó su titular con dos volantes de marca (Cristian Díaz y Bladimir Angulo), situación que influyó para la creación.

“Soy el responsable de lo que pasó hoy. Después del resultado en contra, hay que ver el planteamiento que se hizo. No se dieron las cosas, miraremos como se replantea, que se puede rescatar y mejorar. De análisis faltó el juego, media distancia, aprovechar esas opciones y fortalecernos en la pelota quieta a favor. Hay que seguir trabajando, es un llamado de atención para todos”, expresó el técnico antioqueño.

El timonel dio a conocer que buscarán un guardameta tras la dura lesión de Esteban. Las inscripciones se abren el próximo 2 de septiembre. "Hasta ese momento estaremos buscando, de todas formas. Avellaneda tiene todas las ganas,confiamos en él. El refuerzo llegará en el momento que es".