El sentido mensaje de Daniel Muñoz tras ser expulsado y perderse la final de la Copa América

Daniel Muñoz está con sentimientos encontrados.

El antioqueño, quien es considerado uno de los mejores laterales de la Copa América en Estados Unidos, mostró primero tristeza porque no podrá jugar la final con Colombia ante Argentina al recibir tarjeta roja luego de hacerse expulsar tras agredir con un codazo al uruguayo Manuel Ugarte Ribeiro.

Pero también alegría al saber que sus compañeros, “unos guerreros en el campo”, lograron vencer a Uruguay 1-0 pese a estar en inferioridad numérica desde el minuto 45+1 y así clasificar a la última instancia del certamen continental.

“Hoy tengo mi corazón partido en dos, una parte destrozada y la otra feliz por el paso a la final. Qué huevos y que corazón tan valiente el de mis compañeros (hermanos), que a pesar de estar con uno menos se rompieron el lomo y lo sacaron adelante y cumplieron el sueño de toda Colombia, estar en la final”, empezó diciendo Muñoz a través de sus redes sociales.

Daniel, quien sumaba dos goles en la competición, aplaudió la labor de sus compañeros.

“No puedo sentirme más orgulloso de ellos y de ser colombiano. Desde el primer minuto que disputé con esta camiseta me propuse dar la vida por estos colores; unos días salieron bien otros días no tan bien. Hoy justo fue un día de esos que me marcará para siempre; siempre soñé con jugar una final y más vistiendo los colores de mi país. Me duele no poder estar en cancha batallando pero confío plenamente en cada uno de esos guerreros que van a dar la vida para alzar esa copa tan anhelada por todo Colombia y dejar el nombre de nuestro país en lo más alto, donde siempre debe de estar. No importa las veces que caiga, siempre me levantaré con más fuerza. Arriba mi selección, arriba Colombia”, agregó.

Luego del mensaje de Muñoz, varios jugadores le respondieron con palabras de apoyo. “Juntos en todas”, le expresó James Rodríguez; “Arriba Dani”, le indicó Dávinson Sánchez; “A muerte liendrota”, le comentó Jorge Carrascal; “Roqueli, sos una bestia hermanito”, le dijo Jhon Córdoba.

El reemplazo de Muñoz sería Santiago Arias, otro de los hombres de confianza del seleccionador Néstor Lorenzo.

