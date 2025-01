Visas para Estados Unidos: ¿Qué hacer si le cancelaron la cita esta semana, ahora que se retomó el servicio en la embajada?

Ayer el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que se restablecerán todas las operaciones de la Embajada en el país. Según la Cancillería, desde este viernes 31 de enero se reanudarán las actividades de la sección consular de su embajada en Bogotá y el otorgamiento de visas.

Durante esta semana, desde el lunes, cientos de personas recibieron mensajes de cancelación de su cita, cualquiera de las dos que tiene un aspirante a sacar por primera vez la visa o renovarla. Una, es en el CAS (Centro de Atención al Ciudadano) y otra en la Embajada norteamericana, donde se hace la entrevista y la persona sabe si le dan o no el documento para viajar a Estados Unidos. “Notificación de cancelación de cita del sistema de visas del Dpto. de Estado de los EE. UU.”, decía el correo.

¿Qué hacer si le cancelaron la cita?

Realizando el paso a paso junto a una persona que tenía una cita programada para el miércoles 29 de enero en la Embajada que fue cancelada.

Hay dos alternativas, probadas que funcionan para reprogramar la cita:



1. Ingresar al correo de cancelación de cita que debió llegarle horas antes de la fecha en la que tenía que asistir. Allí aparece un link antecedido por la frase “para reprogramar su cita, ingrese a este link”. Cuando le da clic, conduce al portal de la embajada y allí debe ingresar sus datos. En la parte superior izquierda aparece “citas” y la parte de “programar una cita”. En el caso de esta persona, le salió agenda disponible desde la próxima semana. Lo siguiente es darle confirmar al horario (casi siempre la última es a la 1:45 p.m.) y le debe generar un documento con la confirmación de la cita y lo que debe llevar.

2. Es el mismo procedimiento anterior, pero entrando directamente a la página de la embajada. Esto porque no le llegó el correo con el link o porque no lo abre y no le permite ingresar.

Según funcionarios de agencias de viajes consultados por este diario, es muy importante estar atento al mismo correo electrónico ante cualquier novedad y guardar los documentos entregados durante la cita del CAS (huellas y foto) y conservar el pasaporte original.

Al anunciar el restablecimiento del servicio de visas, la Cancillería destacó “el trabajo mutuo por el mantenimiento de los canales diplomáticos de interlocución entre dos Estados que son socios estratégicos en el hemisferio”.

