Vicky Dávila se despidió de sus lectores en Semana, en carta pública

Vicky Dávila, hasta hoy directora de la Revista Semana, se despidió este sábado de los lectores de esa publicación, sin anunciar de manera directa que será candidata presidencial como lo advirtieron durante los últimos días varios medios de prensa, aunque deslizó que intentará a partir de ahora involucrarse en asuntos del país.



"Llegué hasta aquí siendo una mujer transparente. Les pido a mis lectores y a mis compañeros que ya no me vean con la mirada comprensible del periodismo, sino con la mirada crítica a quien intenta involucrarse para generar un cambio positivo en nuestro amado país. Nunca los voy a defraudar. Gracias a Dios porque sin su fuerza y su protección yo no sería nada", escribió la periodista.



En su mensaje, bajo el título "Mi carta a los colombianos", Dávila hizo un recorrido por su trayectoria profesional, resaltando los temas y cubrimientos que realizó a lo largo de su labor, en una suerte de despedida también del oficio periodístico.

Dávila enumeró varios temas que, según dijo, le hicieron ganar "enemigos poderosos que nunca han cesado en su intención de sacarme del camino, pero no me importó" y cargó contra los políticos colombianos, en particular contra el presidente Gustavo Petro.



"He conocido lo mejor y lo peor de los políticos y los poderosos. Hay buenos, claro que sí, pero rodeados de lo peor. Ninguna flor crece y se desarrolla en medio de la podredumbre. Son más los corruptos que viven para defraudar al Estado, para robárselo a como dé lugar, son una verdadera plaga enquistada", argumentó.



Del Presidente, dijo que desde Semana revelaron su verdadero rostro y el de quienes lo acompañan en su gobierno, al que calificó de ser "un verdadero engaño para quienes creyeron en el prometido cambio".



"Hoy los colombianos conocen mejor a Petro y a su círculo más cercano, en gran parte, gracias al trabajo que hicimos los periodistas de Semana. Me siento muy satisfecha y orgullosa por eso. No me creo una heroína, no lo soy, pero sí soy una ciudadana y una periodista que cumplió con su deber y con los colombianos. He trabajado solo por encontrar la verdad y poner en evidencia a los corruptos y poderosos", argumentó.

Dávila insistió en que no era una "heroína", pero recalcó que su labor ha tenido un costo personal, al hacer énfasis a lo largo de su escrito en sus logros, en particular las investigaciones mientras estuvo al frente de Semana, que según advirtió han alertado al país de graves riesgos.



"Siempre he querido lo mejor para mi país, hoy más que nunca no quiero que la Colombia de mañana sea la Venezuela de hoy. Tenemos la inmensa oportunidad que no tuvieron nuestros vecinos, aprender de los errores ajenos", sostuvo.



"Me voy de Semana con la tarea cumplida. A mis compañeros del alma les pido que sigan adelante, que la prensa libre es una garantía en una democracia. Ahora tienen la obligación de exigirme con todo el rigor como a los demás. Gracias a los propietarios de la revista, porque más allá de nuestras diferencias siempre me dieron libertad para hacer periodismo. Los intereses empresariales nunca estuvieron por encima de nuestra obligación como periodistas. Todo lo pude publicar", aseguró.

