Vicepresidenta Francia Márquez recibe atención médica de urgencia en Bogotá

La vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, fue atendida este lunes en la Clínica Marly de Bogotá debido a aparentes dolencias relacionadas con una gastritis.

Si bien hubo quienes aseguraron que fue internada de urgencia, se logró conocer con fuentes de primera mano en Vicepresidencia que la atención médica correspondió a un chequeo rutinario.

La alta funcionaria, quien permanece en revisión en el centro médico, habría presentado dolencias sin gravedad que la obligaron a desplazarse hasta la Clínica Marly.

Se espera que en próximas horas la Vicepresidencia emita un comunicado en el que precise el estado de salud de la vicepresidenta, quien se encuentra realizando chequeos médicos para determinar su condición.

Márquez estuvo en el ojo del huracán la semana pasada, por cuenta de una controvertida respuesta durante un debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde se refirió a las críticas que desde esa célula legislativa le formularon por la falta de respuestas a un cuestionario sobre el presupuesto del Ministerio de la Igualdad.

Según dijo la funcionaria en medio de la sesión, la información sí fue enviada oportunamente por correo electrónico a la Comisión; sin embargo, reclamó que el correo “rebotó” y que en ese caso se trata de una situación ajena a su despacho y a sus funcionarios: “Eso ya no es problema mío”, dijo.

“Lo que aquí se ha mencionado no es cierto. Quiero dejar la constancia de que no es cierto que como Ministerio de la Igualdad no se haya dado una respuesta. Aquí está la respuesta y aquí está la constancia de que al correo que tenemos de esta Comisión se envió el día ayer, a las 9:22 de la mañana, la respuesta al cuestionario. Que rebotó. Dos veces lo mandamos. Rebotó. Eso ya no es problema mío, ni del Ministerio”, manifestó la también ministra.

Recién este lunes, la encuesta Opinómetro reveló que un 48,6 % de los colombianos calificó como mala la gestión del Ministerio de la Igualdad, liderado por la vicepresidente Francia Márquez. Un 24,6 % califica como regular su gestión. Sin embargo, solo un 11,4 % la catalogó como buena. Un 10 % no sabe y 5,4 % no respondió.

