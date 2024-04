Van 4.865 sismos reportados en Santander durante el primer trimestre de este año

¿Por qué tiembla tanto en Santander?

Las anteriores estadísticas, aunque significativas, son habituales para una región sísmicamente activa, ya que Santander concentra alrededor del 60 % de los sismos que ocurren en Colombia, convirtiéndolo en uno de los departamentos con la mayor actividad sísmica en el país.

Lozano explicó que gran parte de estos movimientos telúricos se originan en el conocido “Nido Sísmico de Bucaramanga”. Se trata de una concentración de eventos sísmicos que ocurren en promedio a una profundidad de 150 kilómetros, cuyos sismos tienen epicentro en municipios como Los Santos, Cepitá, Betulia y Zapatoca; y son perceptibles en la región cuando superan una magnitud mayor a 4.0.

A pesar de que estos movimientos telúricos suelen ser menos perceptibles en la superficie debido a la atenuación de las ondas sísmicas, el director del Osnoc advirtió que en el departamento también se pueden generar eventos sísmicos de profundidad superficial en fallas geológicas activas, las cuales pueden causar daños en viviendas que no han sido construidas con una estructura sismo resistente.

En cuanto a los mitos populares que asocian los eventos sísmicos con fenómenos como el calor o los eclipses como el presentado el pasado 8 de abril, Lozano Lozano fue enfático en desmentirlos, afirmando que no existe una relación científicamente comprobada entre estos factores y la ocurrencia de sismos fuertes.

“Existe una creencia muy popular acá en la región cuando dicen que si hace calor se presentarán eventos sísmicos fuertes. La verdad, si esto ocurre, es una simple coincidencia. No hay ninguna relación entre fenómenos de alta temperatura con la ocurrencia de eventos sísmicos fuertes, no está demostrado científicamente y no hay una correlación entre estas dos”, recalcó.

“Los eclipses y los movimientos sísmicos tampoco tienen relación. Es una coincidencia que se hayan presentado eventos sísmicos como el de Taiwán de magnitud 7.4 o el que se percibió de una forma relativamente fuerte en Nueva York”, agregó.

Finalmente, el Director del Osnoc resaltó la importancia de las tecnologías recientes para el análisis y procesamiento en tiempo real de los datos sísmicos, lo que permitirá tomar decisiones oportunas ante la ocurrencia de eventos sísmicos fuertes, aunque la predicción de estos eventos sigue siendo imposible.

El experto recordó que el Observatorio Sismológico del Nororiente Colombiano es un proyecto conjunto entre la Universidad de Santander (UDES), la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y el Servicio Geológico Colombiano (SGC), cuyo objetivo es realizar el monitoreo sísmico y desarrollar investigaciones para entender mejor el riesgo sísmico en Santander.

*Con información de Vanguardia.

