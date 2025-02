Una de las escritoras más leídas del mundo visitará Colombia

Las librerías de Bogotá se llenarán de suspenso en el mes de marzo con la primera edición de Bogotá en Suspenso, festival de thriller, un evento que dará un espacio especial a uno de los géneros favoritos de los lectores colombianos.

Es innegable el éxito global que ha tenido el true crime y los thrillers, por eso, la editorial Planeta decidió crear este evento dedicado a este género literario para que todos los lectores y lectoras puedan conectar con su libro de suspenso preferido.

Desde el sábado 15 hasta el viernes 28 de marzo la capital colombiana se llenará de actividades como lecturas dramatizadas, cine clubs, talleres de escritura y conversaciones tan importantes como aquella que resolverá tus dudas sobre cómo limpiar una escena del crimen.

Paula Hawkins, la reina del thriller, conocida por su novela ‘La chica del tren’, que ha vendido más de 20 millones de ejemplares en 50 países, será la gran invitada de este festival y estará firmando libros en la Librería Nacional de Unicentro en la tarde.

Trabajó como periodista más de quince años antes de pasarse a la ficción. Nacida y criada en Zimbabue, se mudó a Londres en 1989, y vive allí desde entonces, su primer thriller, ‘La chica del tren’, se ha convertido en uno de los mayores fenómenos editoriales de la última década y ha sido adaptado al cine por DreamWorks Pictures, con Emily Blunt como protagonista.

Es también autora de ‘Escrito en el agua’, ‘A fuego lento, Punto ciego’ y ‘La hora azul’. Con más de 29 millones de ejemplares vendidos en más de 50 países, Paula Hawkins es una de las autoras de novela negra más leídas del mundo.

Los libros pueden llevar a los lectores a universos tan fantásticos que los desconectan de la realidad, como a relatos tan realistas que les hacen poner los pies en la tierra y les recuerda lo peligroso que puede ser vivir.

Por ejemplo, cuántos lectores no empezaron a dudar de sus parejas luego de terminar de leer ‘Verity: la sombra del engaño’, de Colleen Hoover. Cuántos otros no desconfiaron de su propia memoria después de lo narrado por Paula Hawkins en ‘La chica del tren’ o quiénes no cancelaron a última hora sus viajes por la posibilidad de encontrar un panorama parecido al que leyeron en ‘Cuando pase la tormenta’, de Manel Loureiro, historias que se podrán disfrutar en el marco de Bogotá en Suspenso con algunas de las lecturas dramatizadas, que estarán a cargo de reconocidos actores como Luz Estrada (Nadie me quita lo baila’o) y Eric Rodríguez (Distrito salvaje II), bajo la dirección del dramaturgo mexicano de Iván Olivares.

El festival comenzará el sábado 15 de marzo con eventos como la lectura dramatizada de un fragmento de ‘Verity, la sombra del engaño’ en la Librería Nacional del Centro Comercial Unicentro, y la lectura dramatizada de un fragmento de ‘Cuando la tormenta pase’ en la Librería Wilborada 1047.

