Testigo relató nueva versión sobre la muerte del joven Kevin Bocanegra en el Nevado del Tolima

La muerte de Kevin Bocanegra, de 25 años, durante una expedición en el Nevado del Tolima, generó un intenso debate luego de que su familia y su novia, Joyce Ramírez, denunciaran negligencias por parte de los guías, autoridades y habitantes de la zona.

Una persona, quien asegura haber sido testigo de los hechos, relató a través de redes sociales los esfuerzos realizados desde las fincas cercanas para auxiliar al joven y señala que algunas decisiones tomadas por el grupo contribuyeron al desenlace fatal. “Una parte de la versión de la chica no se ajusta a los hechos”, señaló a través de X el usuario.

Según el testimonio, desde la noche del 30 de diciembre en las fincas de la zona se tuvo conocimiento de que había alguien enfermo en el lugar conocido como El Calvito.

Se recomendó que el grupo descendiera de inmediato, ya que el mal de altura puede agravarse rápidamente, como ocurrió con el joven deportista que falleció debido a un edema pulmonar. Sin embargo, Kevin permaneció más de dos días en esa altitud.

“La recomendación que se les dio era que tenían que bajar del lugar ¿Por qué alguien que no se siente bien en un lugar permanece dos días allí?”, cuestionó el usuario.

El testigo también afirma que, al día siguiente, aunque Ramírez intentó comunicarse por radio para coordinar la asistencia, la señal de las fincas solo permitía recepción y no emisión.

“Es por esto que en la versión de la muchacha se dice que no se brindó asistencia. Desde ese momento se gestionó como enviar un arriero para socorrer”.

Cabe resaltar que estas fincas no están vinculadas al Parque Nacional Los Nevados y son propiedades de carácter privado que ofrecen hospedaje a los turistas.

“Parques es una entidad con recursos limitados y su función ppal. es la de conservación de los ecosistemas (sic)”, aclaró.

A pesar de las complicaciones que implicó para un arriero movilizarse a la zona, que estaría al menos 4 horas a pie, el usuario aseguró que desde la finca La Primavera se hicieron todos los esfuerzos posibles para brindar ayuda.

“Un arriero, un 31 de diciembre, que debía ser enviado a más de 4000 msnm desde un lugar que está a al menos 4 horas de camino. No es fácil. La inmediatez en la ayuda no es logísticamente posible. El hecho de que no se quisiera obedecer lo que guías/arrieros dicen, de que se debe bajar sí o sí no es un capricho”, señaló.

En relación con las acusaciones de Ramírez de los malos tratos que habrían sufrido por las personas locales a quienes acudieron por ayuda, el testigo defiende que las personas de las fincas actuaron con humanidad.

“Con el cuerpo del muchacho en la finca nunca vi ningún acto inhumano. Todo se hizo con los medios disponibles. Desde las fincas no hubo más que acompañamiento y ayuda”, expresó.

“Fui testigo de como trataron de consolar a la chica y a su madre, se les dieron bebidas calientes, se les brindó un techo, un lugar para resguardarse del frío del páramo. Si no hubiese sido así, la asistencia de los organismos de socorro hubiese tardado al menos 12-15h (en el mejor escenario) para llegar. Posiblemente, los muertos hubiesen sido más si las personas de las fincas no hubiesen ayudado (...) Lamento lo ocurrido, con la persona, entiendo el dolor, pero decir que no se les brindó asistencia es totalmente falso”, dijo.

Finalmente, hizo un llamado para aquellas personas que emprenden estas rigurosas excursiones en montaña: “Es un lugar al que hay que acceder con conocimiento o con alguien que tenga experiencia”, concluyó.

