Tenemos información de por lo menos un plan para atentar contra el presidente: Iván Velásquez, ministro de Defensa

La hipótesis sobre un supuesto plan para atentar contra la vida del presidente, Gustavo Petro, sigue cogiendo fuerza. Este lunes, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó que el Gobierno ha recibido información de al menos un plan en ese sentido.

“Hemos tenido información de por lo menos un plan para atentar contra el señor presidente”, aseguró Velásquez.

Del tema se viene hablando desde el jefe de Estado dijera que lo quieren asesinar con francotiradores, con sicarios, volquetas cargadas de explosivos y hasta veneno.

La denuncia más reciente partió de uno de sus aliados políticos, el señor Alfredo Saade, quien expresó en una entrevista con RTVC que “me hablaron sobre un atentado con envenenamiento al presidente, las personas que me abordan en el aeropuerto son claras en decirme que durante los últimos tiempos la narrativa que han tenido del presidente, donde no lo bajan de borracho y drogadicto, la intención que podría caminar en esa narrativa radicaba en un envenenamiento al presidente, para luego los titulares de prensa salir a decir que por una sobredosis de droga había fallecido” (sic).

El debate sobre el riesgo que corre el presidente ha sido alimentado desde diversos sectores, algunas contradictorias unas de otras. Por ejemplo, mientras el presidente aseguraba que existía el citado el plan, el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, decía que desconocía acerca del mismo.

“No conozco puntualmente, no conozco el origen de esa información. No tenemos conocimiento, la inteligencia militar no tiene información, habría que preguntarle a otras agencias como la Fiscalía General de la Nación o la policía, pero desde nuestro lado no tenemos información sobre algún atentado contra el señor presidente”, dijo entonces el Almirante.

Sin embargo, el Gobierno busca llegar al fondo de las denuncias. Justamente, este fin de semana el canciller, Luis Gilberto Murilloinformó que se reunió con funcionarios de la Casa Blanca, en donde se habló de la seguridad del presidente.

“Tuvimos una reunión muy importante con líderes de la Casa Blanca y en el Congreso de los Estados Unidos, tratando asuntos de la relación bilateral. Primero, agradecimos a Estados Unidos por la colaboración en términos de poder facilitar información relacionada con la seguridad del presidente de la República y los riesgos que se han establecido frente a su seguridad personal”, indicó el canciller.El funcionario aclaró que se trata de profundizar el tema de la cooperación que siempre se ha sostenido. “Esta cooperación va más allá, ya que está vinculada al trabajo conjunto que realizamos con Estados Unidos para fortalecer la lucha contra las redes criminales”.

