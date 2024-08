​Supersalud lanzará línea de atención tras denuncias de acoso y maltrato de trabajadores del sector

El superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, anunció este fin de semana que esa entidad implementará un nuevo canal de comunicación para atender a los profesionales y estudiantes de ciencias de la salud.

Esta estrategia tendrá la función de ser una línea de contacto con la entidad para que cualquier persona del sector pueda denunciar hechos de maltrato, acoso o abuso laboral en espacios médicos.

En ese sentido, el superintendente aseguró que “a los trabajadores de la salud nunca se les ha escuchado. No hay un canal donde ellos puedan denunciar si no les están pagan sus salarios, si los están maltratando, amenazando o acosando. No existe una ruta institucional para atender ese tipo de denuncias”.

Así mismo, recordó que “nosotros, como Superintendencia, tenemos la función de hacer inspección, vigilancia y control de las instituciones prestadoras; a nosotros nos compete investigar todo tipo de alteración al interior de cualquier hospital o institución que preste estos servicios”.

El funcionario hizo este anuncio en medio de un conversatorio que tuvo con médicos residentes que se adelantó en el marco del 50° Congreso - Semana Quirúrgica Nacional en Bogotá.

Allí, el superintendente Leal comunicó además la articulación con los ministerios de Educación y Salud, e incluso con el Tribunal de Ética Médica, para la constitución de una mesa intersectorial que permita evaluar esas denuncias.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a la unión y a la lucha de los trabajadores de la salud para humanizar de nuevo su labor diaria.

Vale recodar que después del suicidio de la doctora Catalina Gutiérrez Zuluaga —al parecer por episodios de maltrato y acoso laboral en su residencia médica en cirugía en la Universidad Javeriana— los relatos de otros profesionales de salud que vivieron hechos de ese calibre empezaron a contar su experiencias.

