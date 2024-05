Si nos tumban las reformas, toca ir a las Naciones Unidas: advierte Petro

El presidente Gustavo Petro nuevamente lanzó una fuerte advertencia sobre el camino que podría tomar en caso de que no pasen sus reformas.



En el Congreso interinstitucional para la reforma agraria, el mandatario advirtió que podría ir a las Naciones Unidas.



“Esto qué significa, palabras más palabras menos, que toca cambiar el estilo. Si nos tumban las normas, pues esto sí ya sé, ahora sí toca ir a Naciones Unidas y decir la verdad, si nos van a tumbar las normas que tenemos hoy, espero que no”, sostuvo Petro.

Incluso, advirtiendo la importancia que es la aprobación de la jurisdicción agraria, Petro aseguró que “Si el Congreso no aprueba, lo que va a generar es el calentamiento de la olla presión en los campos de Colombia, en los conflictos de linderos, si Restitución de Tierra no se pone las pilas”.



“Si la violencia aumenta en Colombia, en vez de cerrar se nos va abriendo la tronera otra vez. Por el momento esto está medio controlado”, agregó.



En el mismo evento, el jefe de Estado lanzó una advertencia a la Corte Constitucional y pidió que "por el bien del pais" no acepte la demanda interpuesto al Plan Nacional de Desarrollo.

"Hay unos demandantes queriendo tumbar el PND en materia de reforma agraria. Espero que la Corte Constitucional no vaya a darles la razón, espero por el bien de Colombia", aseguró.



Expresó que la política agraria y la tenencia de tierras es un éxito, pero se acordó del expresidente Iván Duque que lo calificó de destruir el acuerdo de paz de forma 'estúpida'.

"De tres gobiernos que tenían que comprometerse (con el acuerdo de paz), dejando a Santos un poco tranquilo, el que siguió, que era Duque este y el que sigue, que ojalá sea de los que cumplen, de esos tres gobiernos, esos tres gobiernos tienen la responsabilidad de cumplir con este acuerdo de paz y ya perdimos uno.



Y agregó "El gobierno de Duque se dedicó a destruir esto, voy a decirlo con esta palabra, estúpidamente, porque esto era una declaración unilateral de Estado, es decir, por sectarismo ideologico".



El mandatario recalcó que durante au gobierno se han obtenido 83.139 hectáreas de forma voluntaria, cifra que es más de lo hecho en el gobierno Duque. No obstante, aseguró que a ese ritmo la implementación del Acuerdo de Paz podría concluir dentro de 40 años.

