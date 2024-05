Sabían que el cuerpo estaba ahí, pero lo ocultaron para no afectar el festival: empleado sobre muerte de Carlos David

Cuando los amigos de Carlos David Ruiz se percataron que el joven de 25 años se había desaparecido el pasado sábado 26 de mayo, en medio del Baum Festival, en Corferias, en Bogotá, prendieron las alarmas y dieron aviso a las autoridades para avanzar en la búsqueda.

Sin embargo, en horas de la noche del pasado domingo, las mismas autoridades confirmaron que el cuerpo fue hallado sin vida dentro de un contenedor de agua en las mismas instalaciones de este centro de eventos, en hechos que son materia de investigación.

Uno de los empleados habló en Noticias Caracol sobre el caso y dio crudos relatos sobre la muerte del joven, que no se habría dado de forma violenta. “Me dijeron, ‘marica’, hay un muerto en Corferias, pero no quieren que lo sepa la Fiscalía ni los periodistas para no tirarse nada. Mejor dicho, la organización del evento porque faltaba el sábado en la noche”.

Las declaraciones del empleado de Corferias se dan en un momento crucial de las investigaciones que avanzan en la Fiscalía, toda vez que, según las cámaras de seguridad del lugar, el joven de 25 años habría cruzado los protocolos de seguridad para llegar hasta donde estaban los contenedores de agua.

“En la entrada está la vigilancia. Todo el sector tenía vallas. Estaba cerrado. Para llegar hasta allá lo cogía vigilancia o los operadores de seguridad del evento”, afirmó el empleado en Noticias Caracol, sosteniendo que es sospechoso que él lograra llegar hasta la zona de los tanques de agua sin que nadie se percatara y lo impidiera.

“Los tanques permanecen cerrados. Solo se abren cuando se acaba el evento. Lo imposible y que deben explicar es porqué dicen que él subió la escalera y se tiró (...) se veía mucha droga y alcohol”, afirmó el testigo.

El hallazgo

Luego de estar dos días desaparecido en medio del Baum Festival, un evento de música electrónica en Corferias, en Bogotá, las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Carlos David Ruiz, de 25 años, a quien sus amigos y familiares lo buscaban desde el pasado sábado.

El joven había desaparecido en el primer día del evento, el pasado sábado, 25 de mayo, cuando sus amigos confirmaron que en extrañas circunstancias habían perdido de vista a Ruiz Molina, razón por la cual prendieron las alarmas y pidieron ayuda a las autoridades.

Dos días después el joven de 25 años de edad fue hallado sin vida dentro de un tanque de agua en el mismo centro de Corferias, en Bogotá, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades del orden local.

Por el momento se desconocen las causas exactas de la muerte. El Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, realizó el levantamiento del cuerpo y avanzan en las pesquisas para poder establecer las causas exactas de la muerte del joven Carlos David Ruiz.

“Siento una tristeza enorme por enterarme de la muerte de Carlos Ruiz adentro de Corferias. Un joven al que no conocí, pero que el viernes estuvo en la misma fiesta que yo. Ayer volvimos con mis amigos y él seguía ahí. Sin vida. Siempre estuvo ahí. Mucha paz para él y su familia”, lamentó el concejal de Bogotá, Julián Triana.

¿Qué dicen los organizadores del evento?

Tras conocerse el hallazgo del cuerpo sin vida de Carlos David Ruiz, Baum Festival se pronunció a través de un comunicado de prensa en el cual lamentó la muerte del joven además de afirmar que el fallecimiento no se dio por violencia física.

“La organización de Baum Festival lamenta profundamente la muerte de uno de nuestros asistentes, que fue hallado en el recinto ferial de Corferias en horas de la tarde del domingo 26 de mayo”, afirmaron los organizadores.

De igual forma, de manera preliminar señalaron que la muerte del joven no se dio de manera violenta. “La información que tenemos por ahora es que no se trata de un caso de violencia física y no se sospecha la ocurrencia de ningún tipo de delito; estamos colaborando plenamente con las autoridades en todos los requerimientos solicitados para la investigación”.

