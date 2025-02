¿Qué hay detrás de la ‘relación tóxica’ de Petro con su celular?

No hay un solo día en el que el presidente Gustavo Petro tenga una aparición en público y no esté con su celular en la mano. En los eventos de las regiones muchas veces alguno de sus funcionarios está hablando y el mandatario ve el celular; al mismo tiempo, en la red social X, se ve que comparte un mensaje de cualquier cuenta sobre la situación en Gaza o tuitea –con errores de ortografía y digitación– respondiendo a un opositor. Hay días en que puede publicar más de 60 veces desde temprano en la mañana hasta altas horas de la noche.

Con excepciones, ha guardado silencio en esa red, como en los días posteriores a las elecciones fraudulentas en las que Nicolás Maduro se autoproclamó ganador en Venezuela a finales de julio del año pasado. Esa vez, el mandatario colombiano duró más de tres días sin publicar ningún mensaje. Pero es la excepción y no la regla.

El país se acostumbró a que esa red social sea su principal forma de comunicación, con todo lo que eso implica. Solo hace ocho días un trino a las 3:45 a.m. y por poco acaba la relación diplomática con Estados Unidos, generando por tamaña irresponsabilidad una crisis sin precedentes, pues Donald Trump estuvo a punto de dejar por el suelo la economía colombiana al subir los aranceles de lo que se exporta.

El caso nos lleva a preguntar qué hay detrás del comportamiento de Petro con su celular. ¿Es una “relación tóxica?

Lea aquí: Trágico accidente de bus de Copetran: tres muertos y más de 25 heridos

Solo maneja X

El jefe de Estado, refiriéndose a unos días a la crisis con Donald Trump, atacó a los medios y dijo que prefería publicar en X sus mensajes: “Dicen que por qué trino tanto, pues que la televisión solo hace sino hablar pendejadas y mentiras de mí y entonces me toca expresarme yo mismo. El trino que puse sobre el tema de los deportados colombianos tiene 33 millones de personas que lo han leído. Me va mejor que si me traducen unas personas que a veces ni entienden las palabras que yo digo”, señaló el mandatario, al parecer sin medir que al trino al que se refiere generó una crisis que anticipó unos días la salida de su canciller, Luis Gilberto Murillo, la cancelación del servicio de visas de la embajada de EE.UU. en Bogotá y, por poco, la imposición de aranceles a Colombia.

Según fuentes de Presidencia que prefieren no revelar su identidad, el presidente Petro solo maneja la red social X directamente. Las otras redes como Instagram, TikTok y Facebook, lo hace el equipo de comunicaciones. “Siempre estamos atentos a ver qué publica para saber cómo lo manejamos. El tono de X no puede ser el mismo de las otras redes y ese es nuestro trabajo. También nos basamos en los discursos para alimentar la página de la Presidencia con ese insumo y otras fotos”, explica un funcionario.

Lea aquí: Tres homicidios en menos de seis horas ocurrieron en Cúcuta

En efecto, el presidente Petro escribe cualquier mensaje en X con errores de tipo u ortografía y los funcionarios lo corrigen, sin cuestionar, para otras redes. Sin embargo, en varias ocasiones su equipo más cercano ha tenido que acercarse para sugerirle que borre un tuit. Por ejemplo, la vez que calificó como “acto de amor” un presunto caso de abuso sexual en la sede de la Universidad Nacional en Bogotá. Eso retrata los rasgos de personalidad del mandatario que, contra todo protocolo de comunicación política, hace lo que desea en X y lo extrapola a sus discursos.

Esta semana, en la posesión de Laura Sarabia como canciller –su mano derecha que ha evitado que se publiquen algunos tuits–, Petro dijo que “veía en los vainos de Twitter de Elon Musk, que me toca cambiar de red, veía que los blancos, los arios en Estados Unidos, estaban contentos, incluidos arios colombianos que no son tan arios, diciendo ‘sale esa chusma, delincuentes’”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion