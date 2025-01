¿Qué es un edema pulmonar? La peligrosa condición que habría causado la muerte de Kevin Bocanegra en el Nevado del Tolima

La vida de Kevin Bocanegra, un joven de 25 años lleno de energía, amor por los animales y pasión por las aventuras, dio un giro trágico durante una expedición al Nevado del Tolima. En compañía de su novia, Joyce Ramírez, y su suegra, Juliet Ordóñez, Kevin emprendió esta experiencia que culminó en su fallecimiento el 31 de diciembre, aparentemente a causa de un edema pulmonar.

Lo que prometía ser un viaje inolvidable terminó convirtiéndose en una pesadilla que, según denuncia su familia, pudo haberse evitado. Desde Bogotá, los Bocanegra confiaron en la invitación de Óscar Apolinar, primo de Kevin, quien aseguró estar capacitado para actuar como guía en esta travesía. Sin embargo, pronto quedó en evidencia que Apolinar no tenía el conocimiento ni la preparación para liderar esta expedición, especialmente ante emergencias.

Durante el ascenso, las intensas lluvias y el frío extremo comenzaron a afectar la salud de Kevin. Lo que inicialmente parecía una simple gripa, con dolor muscular, fiebre y congestión; rápidamente empeoró. “Kevin avisó al grupo que no se sentía bien. En una expedición de este tipo, si alguien reporta malestar, la regla es detenerse. Continuar representa un riesgo”, explicó Joyce. Pero, contra toda lógica, decidieron avanzar.

Al llegar la noche, Kevin se debilitó aún más. Sus labios estaban morados, su piel extremadamente pálida, y su temperatura corporal bajó peligrosamente. A pesar de su estado crítico, el grupo no detuvo la expedición. Según relata su novia, la mañana del 31 de diciembre Kevin ya no podía seguir. “Me dijo que no podía más, estaba muy débil”, recordó Joyce. Sin embargo, el supuesto guía insistió en continuar.

Cuando Kevin colapsó y comenzó a convulsionar, la falta de preparación quedó al descubierto: no había botiquín, radio, ni forma de pedir ayuda. Fue un arriero local quien ofreció su caballo para intentar trasladar al joven. A pesar del esfuerzo, Kevin perdió el conocimiento y falleció durante el trayecto.

“Intentamos contactar a la Defensa Civil, a los bomberos y a las autoridades locales, pero nadie respondió”, denunció Joyce. El cuerpo de Kevin tuvo que ser bajado en condiciones precarias, mientras su familia, devastada, ahora exige justicia para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir.

¿Qué es el edema pulmonar, afección por la que falleció Kevin Bocanegra?

El edema pulmonar, responsable del fallecimiento de Kevin, ocurre cuando los pulmones se llenan de líquido, dificultando el intercambio de oxígeno. Esto provoca síntomas graves como dificultad para respirar, tos con esputo espumoso y coloración azulada de la piel.

Las causas pueden ser cardiogénicas, relacionadas con problemas del corazón, o no cardiogénicas, como infecciones, exposición a toxinas o, como en este caso, la altitud. En escenarios de emergencia, como el vivido por Kevin, la falta de atención inmediata puede ser fatal.

¿Cuáles son los síntomas del edema pulmonar?

Pueden aparecer repentinamente y, en casos agudos, representar una emergencia médica. Entre los signos más comunes se encuentran:

- Dificultad respiratoria severa o sensación de ahogo.

- Sonidos anormales al respirar, como sibilancias o burbujeo.

- Tos con esputo espumoso, que puede estar teñido de sangre

- Sudoración excesiva, piel fría y húmeda.

- Coloración azulada o grisácea de la piel (cianosis).

El edema pulmonar agudo puede ser mortal si no se trata de inmediato. La mortalidad intrahospitalaria varía según la causa y la gravedad, oscilando entre el 10 % y el 20 % en algunos estudios.

¿Qué hacer cuando alguien sufre un edema pulmonar?

El tratamiento del edema pulmonar depende de la causa subyacente, pero generalmente incluye:

- Suministro de oxígeno para aliviar la dificultad respiratoria.

- Medicamentos diuréticos para eliminar el exceso de líquido.

- Fármacos que mejoren la función cardíaca o reduzcan la presión en los vasos sanguíneos.

La prevención implica el control de las condiciones predisponentes, como la hipertensión arterial y las enfermedades cardíacas, además de evitar factores de riesgo como el tabaquismo y la exposición a altitudes elevadas sin la aclimatación adecuada.

En conclusión, el edema pulmonar es una condición potencialmente mortal que requiere atención médica inmediata. La identificación temprana de los síntomas y la intervención oportuna son esenciales para reducir los riesgos asociados y mejorar el pronóstico del paciente.

