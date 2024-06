Presidente Gustavo Petro canceló su participación en conferencia sobre Ucrania

Cuando se disponía a participar en Suiza a donde iría a un gran evento internacional sobre la situación que vive Ucrania por la guerra con Rusia, el presidente Gustavo Petro, anunció que canceló asistencia.



El mandatario nacional aseguró que “nosotros estamos dispuestos a participar en conferencias que libremente se dediquen a buscar los senderos de la paz y no a construir bloques para la guerra. No estamos con la guerra, estamos con la paz. Así que no iré a Suiza. Nos dirigimos inmediatamente a Colombia”.



Petro además señaló que “nos estamos acercando a una conflagración mundial. Mientras se agota el tiempo de resolver la crisis climática que puede acabar con todo, aquí las naciones, el poder, se dedica a la guerra”.

Planteó además que “lo que hemos encontrado en relación a la conferencia de paz, entre comillas, en Suiza, es que es básicamente un alinderamiento al lado de la guerra, y nosotros no estamos de acuerdo con eso”.



Petro reiteró que “por eso he decidido suspender mi visita y la invitación a la conferencia en Suiza, porque América Latina no quiere más guerra. Lo que quiere es la construcción de la paz lo más pronto posible, tanto la suspensión del genocidio sobre el pueblo palestino, como encontrar los senderos, difíciles, de resolver la guerra entre Ucrania y Rusia”.

También en su cuenta de X, el mandatario escribió que “el escenario del foro de Suiza no es un foro libre para discutir los caminos de la paz entre Rusia y Ucrania”, ya que “sus conclusiones ya están predeterminadas”.



“La mayor parte de América Latina y el gobierno de Colombia no estamos de acuerdo con extender la guerra. No nos inscribimos en bloques políticos para la guerra. Le pido a Europa debatir los caminos para acortar la guerra y no para extenderla”, afirmó el mandatario colombiano al recalcar que “el diálogo entre Rusia y Ucrania es fundamental”.

