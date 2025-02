Petro reitera que consejos de ministros se seguirán transmitiendo por tv

El presidente, Gustavo Petro, reiteró hoy que transmitirá por televisión los próximos Consejos de Ministros, que se consideraban reuniones privadas del alto Gobierno, y cuya divulgación derivó en una crisis dentro de su gabinete.



"Pero los consejos de ministros serán transmitidos permanentemente, unos días en canal público y otros en cadena", afirmó el mandatario, en un mensaje en X.



Petro además hizo alarde de su poder de convocatoria desde esa red social, que opera como fuente de información del mandatario y sus decisiones, relegando la labor que debería cumplir la secretaria de prensa de Casa de Nariño.



“Le tienen temor a mis trinos porque ya se ven más que cualquier programa de televisión”, afirmó el Jefe de Estado que tiene 8,9 millones de seguidores en X.



Los mensajes del mandatario fueron una respuesta a un influencer que suele respaldar su gestión y que en un mensaje reciente sostuvo que hay un “sesgo inmenso” por parte de la oposición y los medios de comunicación contra el Presidente y su gestión.

En su intervención, el influencer citó el caso de Diego Marín, alias “Papá Pitufo” y la cobertura mediática de los trinos de Petro sobre el tema, como ejemplos de dicho sesgo.



Crespo acusó a la prensa de no haber prestado atención al tema de Marín, más conocido como “El zar del contrabando”, durante sus años de actividad, pero que comenzaron a cubrirlo cuando supieron que intentó infiltrarse en la campaña presidencial.



El influencer también criticó la actitud de los medios hacia los trinos del presidente, señalando cómo se le acusa de gobernar por X, mientras que si no publica en redes sociales, lo tachan de no estar activo.

