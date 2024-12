Petro acepta ser padrino de matrimonio de pareja de habitantes de calle

“Avalancha de servicios”

Gustavo Petro pidió al Ministerio de la Igualdad y Equidad una “avalancha de servicios a los habitantes de calle” en todas las ciudades, a partir del 1 de enero de 2025.

“Espero una avalancha real de trabajo social en los sitios donde están los habitantes de calle, no en estas oficinas, que son para reyes y reinas, y de los cuales nosotros ya no deberíamos ni utilizar, porque nuestro sitio de trabajo es la calle, el campo y el barrio popular de Colombia”.

El mandatario recordó que cuando fue alcalde Mayor de Bogotá (2012-2015), con el padre Darío Echeverry, de la Iglesia del Voto Nacional, desarrolló dos cabildos abiertos: uno con más de 300 personas en condición de calle, en la extinta 'Calle del Cartucho', y otro con cerca de 400 trabajadoras sexuales.

“Dos cabildos que no se me olvidan, fueron hermosísimos, un poco incómodos los funcionarios de ese entonces, incómoda la escolta, porque tenían mucho temor, y con el padre nos sentíamos seguros de que no iba a pasar nada, porque estábamos entre seres humanos que se trataban como iguales”, aseguró el jefe de Estado.

Agregó que “el espíritu del ser humano nunca se rinde, aún en el fango, y en esos momentos de mayor desesperanza es donde crece la esperanza”.

El presidente dijo que, desde entonces, siempre quedó la esperanza de que “el habitante de calle es un ciudadano y una ciudadana sujeto de derechos”, y que, de acuerdo con la Constitución de 1991, “todo funcionario público, todo miembro del Estado, debe servirles”.

Lamentó que en algunas partes del país se sigan considerando a los habitantes de calle como “desechables”.

Recordó que en su administración de la Alcaldía se crearon espacios para esta población, comedores comunitarios, sitios para la atención de sus hijos e hijas menores de edad, jardines infantiles y otros espacios de atención.

Reclamó que ojalá se puedan poner en esos espacios empresas cooperativas comunitarias “para que los habitantes de calle puedan trabajar; sitios de educación y donde se pueda dormir, sitios sin rejas, porque algo que traté de enseñar en Bogotá siendo alcalde, es que un Gobierno no encarcela a sus ciudadanos que no han cometido delito”.

