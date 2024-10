Ministerio de Minas y Energía publicó borrador del decreto que anuncia racionamiento de gas en el Caribe

El Ministerio de Minas y Energía publicó un borrador del decreto en el que plantea la implementación de un “racionamiento programado” de gas natural entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

La medida responde al mantenimiento anual de la planta de regasificación de Cartagena (SPEC LNG), cuya función es garantizar el suministro de gas a plantas térmicas clave para la generación de electricidad en el país.

La planta SPEC LNG, ubicada en Cartagena, es responsable de importar gas natural, que luego se destina a las centrales térmicas Termocandelaria, Tebsa y Termoflores, situadas en Cartagena y Barranquilla. Estas plantas dependen del gas para asegurar la generación eléctrica, especialmente en la región Caribe.

José María Castro, gerente general de SPEC LNG, explicó que el mantenimiento estaba inicialmente previsto para llevarse a cabo del 24 al 28 de octubre. Sin embargo, en un esfuerzo por apoyar la seguridad energética, la fecha fue modificada. “Nos coordinamos con clientes, proveedores y actores del sector para reprogramar los trabajos al primer fin de semana festivo de noviembre, cuando se espera una menor demanda de energía y gas. Además, esto coincide con el mantenimiento programado de algunas plantas térmicas”, explicó.

El racionamiento de gas propuesto busca asegurar la continuidad del servicio público de energía eléctrica en la zona Caribe 2, que pertenece al Sistema Interconectado Nacional (SIN), a través del suministro de gas a las plantas térmicas. El Centro Nacional de Despacho (CND) será el encargado de determinar los requerimientos específicos de estas plantas.

El exministro de Minas, Amylkar Acosta, se refirió al “negacionismo” de Camacho al negar ante la opinión pública que hay un riesgo, además de que se contradice con la decisión adoptada de autorizar pasar el “Estado del Sistema energético de Vigilancia a riesgo”, señaló Acosta.

El borrador del decreto presentado por el Ministerio de Minas y Energía

Según el proyecto, el racionamiento se dividiría de la siguiente manera: 84,6 millones de pies cúbicos los días 31 de octubre y 1 de noviembre; 75,7 millones el 2 de noviembre; 60,3 millones el 3 de noviembre; y 72,4 millones el 4 de noviembre.

El documento también establece un orden de prioridad para la atención de la demanda de gas. En primer lugar, se atenderá el consumo esencial, que incluye el gas para estaciones de compresión y usuarios residenciales y pequeños comercios. Luego, se dará prioridad al gas natural vehicular y finalmente a la industria.

Sin embargo, Sandra Fonseca, presidenta de Asoenergía, expresó preocupación por el impacto que esta medida podría tener en la industria. “Esta confirmación de racionamiento es preocupante, ya que no está claro qué fuentes de gas se verán limitadas. Además, prácticamente se solicita a las plantas térmicas que no utilicen gas, cuando estas deben cumplir con sus obligaciones de energía firme. Si no lo hacen, se afecta a los usuarios de energía eléctrica”, comentó.

