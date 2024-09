Mininterior reprochó atentado en Arauca: “Eln demuestra que no está interesado en la paz”

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se refirió este martes al atentado perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) contra una base del Ejército en el corregimiento de Puerto Jordán, en el departamento de Arauca, en hechos que dejan ya dos muertos y 25 heridos.

Si bien el Gobierno adelanta un proceso de paz con esa guerrilla, el ministro sostuvo que con hechos de este calibre el Eln “demuestra definitivamente que no está interesado en la paz de Colombia y lo que tiene que hacer ahora el Estado colombiano es perseguir” a los responsables.

En ese sentido, reclamó que los subversivos están dedicados “a generar terror, violencia y a atemorizar a la ciudadanía de Arauca”. Por ello, alegó que el pueblo araucano “desde hace muchos años ha tenido que soportar la barbarie del Eln, del señor Pablito (uno de los cabecillas) y de todos sus secuaces”.

Para Cristo, “no puede ser” que mientras todavía está abierta una posibilidad de avanzar en una negociación, la guerrilla acuda a un acto de terrorismo como en épocas anteriores, “que es totalmente condenable por toda la sociedad colombiana. No han entendido que los colombianos rechazan su accionar violento y es totalmente inaceptable”.

Frente a la ruptura definitiva de la mesa de negociaciones, el ministro indicó que se trata de una decisión que le corresponde tanto al presidente Gustavo Petro como al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño. Eso sí, reconoció que no hay avances en la mesa de negociaciones.

“En este momento no hay cese al fuego, hay operaciones militares no solamente contra el Eln, sino contra los grupos violentos con los cuales no está pactado un cese al fuego. Obviamente esta situación tiene que llevar a la mesa de negociaciones, a los negociadores, al alto comisionado y al Gobierno Nacional a evaluar una situación que es totalmente inaceptable”.

Frente a la situación de incendios en varias partes del país, Cristo –como jefe de los cuerpos de bomberos–, señaló que hay una declaratoria de urgencia manifiesta para hacerle frente a las emergencias y reconoció que estaban “demorados” para tomar decisiones y dotar a las autoridades regionales de los elementos necesarios para atender la sequía.

Finalmente, tras sostener una reunión con los integrantes de la Comisión Primera del Senado, Cristo indicó que evaluaron proyectos como la ley de Jurisdicción Agraria o el acto legislativo que fortalece la autonomía de departamentos y municipios.

“Planteamos también que el Gobierno, en los próximos días, ya una vez radicada la reforma la salud, el trámite de la reforma laboral y radicada la jurisdicción agraria, venimos con un nuevo paquete de legislativo que tiene que ver con la implementación del Acuerdo de Paz. Estamos evaluando y escuchando las bancadas. En los próximos días presentaremos esos proyectos”, dijo.

Frente a la recién radicada reforma a la salud, el ministro de la política se declaró confiado de que el Ejecutivo será capaz de “generar consensos. Se necesitan hacer unos ajustes al texto de la reforma. Vamos a hablar de la posibilidad de unas mesas técnicas mientras se discute la reforma y toda la intención del Gobierno es de seguir escuchando (...) el Congreso tendrá que dirimir los desacuerdos de manera democrática”.

