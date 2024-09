Mininterior afirma que "el cese al fuego ya prácticamente no existe"

En desarrollo de un foro, este miércoles el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se refirió a la crisis de una de las políticas centrales del Gobierno de Gustavo Petro: la paz total. Al reconocer que el cese al fuego pactado con varias organizaciones “ya prácticamente no existe”, el ministro reclamó que los grupos armados “no entendieron el mensaje del presidente”.

El jefe de la cartera política hizo alusión al difícil momento que se vive en la mesa de diálogos entre el Gobierno y la guerrilla del Eln –cuyo cese al fuego se suspendió desde agosto pasado–, así como a las dificultades para avanzar en el proceso con las disidencias de las Farc.

Incluso, a la alerta que lanzó el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, quien alertó que el Clan del Golfo quiere tomarse Quibdó, la capital de Chocó.

En el marco de esas dificultades, Cristo aseguró: “Nosotros podemos tener todos los éxitos en la paz total... que no los vamos a tener. Ya es claro eso. Los grupos violentos no entendieron el mensaje del presidente Petro, la mano generosa. Se han levantado los ceses al fuego en casi todas partes. Aquí nadie se ha dado cuenta, pero el cese al fuego en el país, al que algunos le atribuyen todos los males, ya prácticamente no existe.

En ese sentido, dijo que ya se levantó el cese de hostilidades tanto con el Eln como con las disidencias al mando de alias Iván Mordisco. “Queda un cese al fuego con el bloque Magdalena Medio –me niego a hablar de Estado Mayor, eso fue un mal invento–, y con el frente Jorge Briceño, que son las disidencias de las Farc”.

Previamente, el comisionado Otty Patiño manifestó su profunda preocupación ante la falta de compromiso por parte del Eln en el proceso de paz. Según Patiño, la situación ha llegado a un punto crítico, y las perspectivas de alcanzar una paz duradera con el grupo guerrillero parecen cada vez más lejanas.

Patiño explicó que las conversaciones con el Eln están estancadas desde marzo o abril de este año, lo que ha obstaculizado significativamente los esfuerzos del gobierno por establecer un cese al fuego que se mantenga en el tiempo. “En este momento no hay mesa, en la práctica no hay mesa”, dijo a Blu Radio.

Sin embargo, durante el mismo foro de este miércoles, el comisionado manifestó que integrantes de grupos armados como el Eln han expresado su intención de participar a nivel político en sus regiones.

“Ellos han dicho en más de una ocasión: no queremos ser senadores. Queremos tener una influencia y un peso dentro de nuestras regiones. Ellos han tenido una historia muy de afianzamiento y relación con las poblaciones que allá existen. Han dicho ‘queremos permanecer en los territorios y tener esa presencia y poder, aún sin armas’”, indicó.

