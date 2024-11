Mineducación dijo que sí hay recursos para Icetex, pero Minhacienda no los ha girado

Tras las polémicas declaraciones del ministro de Educación, Daniel Rojas, sobre Icetex y los recursos para financiar los programas de educación superior, el funcionario salió a “desmentir” que su cartera le hizo un recorte a la entidad. Aseguró que están garantizados los dineros para la vigencia de 2024, pero que estos se han retrasado por que el Ministerio de Hacienda no los gira.

Rojas aseguró que Icetex debe ser reformado, iniciativa que tendrá que discutirse en el Congreso, pues debe recuperar su misionalidad. El ministro dijo que actualmente la entidad funciona como un “banco abusivo”, y que ha afectado la tranquilidad de los estudiantes y sus familias.

“El Ministerio de Hacienda ha retrasado $400.000 millones, intuyo, porque ha priorizado los giros para la emergencia u otra circunstancia, pero esa reprogramación no quiere decir que no estén los recursos, ni mucho menos que haya una pretensión de marchitar el Icetex, lo cual me parece descabellado”, dijo el ministro de Educación.

El primer gran problema vendría en 2025, pues de acuerdo con el funcionario, esos recursos los solicita el Ministerio de Educación, pero el presupuesto debe ser aprobado por el Congreso. Daniel Rojas dijo que el legislativo, al no aprobar el Presupuesto General del próximo año, dejó al Icetex sin saber el monto, o la asignación que tendría el próximo año.

En palabras del funcionario, será el Ministerio de Hacienda el que defina el dinero que tendrá el Icetex en 2025, teniendo en cuenta que el PGN se expedirá por decreto.

Es por eso que comprometió al MinHacienda, pues señaló que el dinero para la vigencia 2024 está aprobado por ley, y tendrá que ser entregado.

“Los $400.000 millones que el Ministerio de Hacienda aún no ha girado por la reprogramación de los giros, pues deberá ser girado porque la ley de presupuesto, así lo indica. El recorte presupuestal para la vigencia del 2025 es algo que en el Congreso se debe discutir. A propósito, invitamos a las congresistas del Partido Verde que tuvieron la dirección del Icetex durante un buen tiempo, y no hicieron grandes cambios allí, que por favor nos ayuden para que podamos tener los recursos del próximo año”, sentenció Rojas.

En ese sentido, el ministro dijo que no tiene la intención de acabar con el Icetex, pero sí presentará una reforma para ajustarlo, pues cómo funciona actualmente ha generado problemas para los beneficiarios, quienes han denunciado problemas de salud por la presión que les genera el pago de los créditos otorgados.

“Yo no puedo marchitar una entidad que está vinculada al Ministerio de Hacienda, que tiene una naturaleza financiera. La solicitud presupuestal año tras año se hace desde el Ministerio de Educación al Ministerio de Hacienda y se lleva al Congreso un proyecto de ley que diseña el MinHacienda. Los giros que se hacen periódicamente mediante, el plan anualizado de caja para cumplir, por ejemplo, con los $400.000 millones que le hacen falta en esta vigencia al Icetex lo hace el Ministerio de Hacienda”, enfatizó el ministro.

Finalmente, el titular de la cartera educativa dijo que en el primer semestre del próximo año se presentará el proyecto de reforma al Icetex, y aseguró que este debe impulsar el financiamiento de la educación pública.

