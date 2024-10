Laura Villamil volvió a caminar tras el grave accidente con fuego en Andrés Carne de Res

“El cuerpo no respondía con la fuerza de las piernas. Ella me contaba que no tenía la suficiente fuerza para ponerse de pie, pero ahora está enfocada y decidida a recuperarse y a salir de la clínica”, comentó su hermano.

Conozca: La carta que Andrés Jaramillo, dueño de Andrés Carne de Res, le escribió a la bailarina Laura Villamil

“Ella quiso caminar más, quiso exigirse más. En el video se ve que ella quiso recorrer los pasillos con ayuda de un caminador y siempre fue supervisada por los funcionarios de la clínica, a quienes les agradezco mucho. A la Fundación Santa Fe, en serio, gracias de corazón”.

El 16 de octubre, Laura pasó por una nueva cirugía que duró seis horas. “Ya van 12 cirugías en estos dos meses y se esperan más porque todavía hay partes del cuerpo que deben ser intervenidas con los injertos”, explicó.

Teniendo en cuenta la gravedad de lesiones que tuvo la bailarina, “los médicos están asombrados por el progreso que lleva mi hermana. Yo también estoy impactado”.

Sobre la disputa legal entre la familia y el restaurante Andrés Carne de Res, a inicios de octubre se conoció que la defensa de Laura tuvo que presentar una acción de tutela contra la empresa tras negarse a entregar información sobre el contrato laboral de la joven.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion