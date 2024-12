Las EPS que trabajen bien deben quedarse, pero no deben administrar recursos: ministro de Salud

Mientras el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, recibió la noticia del hundimiento de la reforma tributaria en la Cámara de Representantes. Jaramillo no se echó para atrás, continuó defendiendo las reformas y los planes del presidente de la República.

Pero con la caída de la ley de financiamiento, pueden surgir dudas acerca de si habrá suficientes recursos para la inversión en un sistema que mueve sumas billonarias. El ministro Jaramillo se refirió a la sostenibilidad financiera de la reforma a la salud, al futuro de las Empresas Promotoras de Salud, EPS, y sus deudas, y qué espera de la reforma en la Cámara. También habló de cómo queda la salud con la caída de la tributaria.

¿Cómo va la reforma a la salud en el Congreso?

Tuvimos la posibilidad de lograr la aprobación en la Comisión Séptima de la Cámara. Llegamos a acuerdos con las EPS. La política del presidente es que la salud no es un negocio, sino un derecho.

En 2023 se gastaron $85 billones. El aporte del régimen contributivo fue de $19 billones, pero se gastó $45 billones, es decir, cerca de $26 billones salieron del Presupuesto. El proyecto de ley tiene como base que haya un solo régimen. Estoy convencido de que sacaremos adelante la reforma.

La Andi advirtió que, de implementarse la iniciativa, habría un déficit de $141,4 billones entre 2025 y 2035, ¿el proyecto tiene aval fiscal?

El proyecto sí tiene aval fiscal. Podemos mostrar cómo al principio puede haber un pequeño déficit, pero al término de menos de 10 años no lo habría. Además, se están contemplando nuevos ingresos.

La Andi cogió los datos anteriores, pero nuestras proyecciones son claras: en siete u ocho años ya habrá superávit en los recursos. La reforma tiene el aval del Ministerio de Hacienda y no es la catástrofe que están presentando a través de esa organización gremial.

*Pero también hubo congresistas que señalaron que el proyecto estatiza el sistema porque la Adres concentraría los recursos* Eso es falso. La caja única no es estatizar. Las EPS no están en capacidad de ser aseguradoras financieras.

Las deudas suman más de $10 billones. Ninguna de las empresas puede responder por capital, patrimonio o reservas, entonces no logran satisfacer los requisitos. La misma Sura dice que no quiere y no puede ser más un asegurador financiero.

Entonces le hemos dicho a las EPS que se transformen, es el Estado el que tiene que responder financieramente, y las EPS van a ser responsables de la salud con nosotros. No queremos que se vayan las EPS, le hemos dicho a Sura y a Compensar que no queremos que se retiren. Las EPS que están haciendo un buen trabajo se tienen que quedar. Hemos sido claros en que lo único que queremos es que se transformen y que no manejen los recursos. Las EPS van a ser la auditoría y por primera vez para saber en qué se están gastando los dineros.

Hoy no sabemos en qué se están gastando los recursos. Como resultado de una investigación de la Contraloria, se reveló que solamente en 2020, las EPS no responden por $6 billones, no pueden demostrar a dónde fue ese dinero en solo ese año.

Las Gestoras de Salud auditarían todas las cuentas y lo tienen que hacer en un mes, si en ese lapso no han terminado de auditar, se paga 85% para que ese hospital o clínica tenga con qué poder pagar a sus empleados y financiar toda su actividad. Las Gestoras de Salud y Vida se dedicarán al aseguramiento y el Estado responde con los recursos.

¿Y qué le están proponiendo a Sura para que se quede?

Queremos que las EPS trabajen con nosotros. Por eso le estamos pidiendo a Sura y a Compensar que no se vayan. Lo más importante es que se apruebe la reforma para poder recuperar las EPS, porque al transformarse no necesitarán responder financieramente, y con ello se dedicarán a la atención al paciente.

No hemos intervenido para liquidar. Con Sura hablamos de la UPC, pero primero miremos la eficiencia de esta. Hay que revisar en qué se está gastando el dinero. Les quitaríamos los subsidiados para que queden solamente con los contributivos, y haremos un tratamiento especial si una EPS está prestando un buen servicio. También, deben controlarse los presupuestos máximos. Ningún sistema resiste crecimientos de 35%, 40% o 50% anual.

¿Y con Compensar?

Podemos retirarle los subsidiados, les podemos dar la autorización para que tengan prepagada. Compensar tiene usuarios en otras regiones y esto les produce gastos, podemos quitarles ese déficit.

¿Cómo los impacta el hundimiento de la tributaria?

Lo que quieren es asfixiar al Gobierno, están jugando con el futuro. Nos ha tocado asumir una deuda de nunca antes en toda la historia, US$180.000 millones con créditos a dos años con intereses supremamente altos. Los que hundieron la reforma son los irresponsables que están jugando para que se desacredite el Gobierno, para que no tenga para la salud, la educación y la vivienda de los pobres.

¿Habrá recortes a causa del hundimiento de la tributaria?

El presidente sacrificó a otros sectores con tal de no perjudicar la salud. En 2023, el Presupuesto creció 29%, este año estamos en alrededor de 17%. Tendremos que definir en qué se necesita reducir gasto y qué se debe priorizar, es una decisión del presidente. Están jugando con candela, buscan que Petro no cumpla las promesas que hizo al electorado.

¿Cómo va el debate de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes?

El jueves 12 de diciembre se votaron los impedimentos en la Cámara de Representantes. El ministro de la cartera, Guillermo Jaramillo, mencionó que esperaba la aprobación de la ponencia, y así, pasar a la votación del articulado. Pero ayer no estaba la discusión de la reforma en la agenda de la plenaria.

Se espera que el lunes 16 de diciembre continúe la discusión y se avance en el trámite. El mismo ministro señaló que es altamente probable que el debate de la reforma necesite de sesiones extraordinarias.

