La grave alerta de Fuerzas Militares para atender operaciones en el país

Un documento presentado por las Fuerzas Militares alerta al gobierno nacional frente a la preocupación sobre no poder actuar frente a los grupos criminales en Colombia por el recorte en el presupuesto.



Curiosamente, este documento revelado por Noticias Caracol y que presenta muchas falencias del gobierno, hace parte del paquete de documentos que el gabinete Petro presentó a la Corte Constitucional para justificar la necesidad de decretar el estado de conmoción en el Catatumbo.



El documento presentado por el Comando General de las Fuerzas Militares advierte que el presupuesto asignado es insuficiente debido al recorte ordenado por el gobierno y no aumento para el 2025, situación que afecta seriamente para continuar realizando las operaciones en el país.



“Se observa que no hubo un incremento respecto a la vigencia 2024, a pesar de un aumento proyectado del IPC de 52% por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Esto ha generado una pérdida de poder adquisitivo al inicio de año”, señala el documento.



Además de esta situación, advierten que “el 1 de enero de 2025, el ministerio de Hacienda bloqueó apropiaciones por un total de $279.985 millones a las fuerzas militares, lo que limita el presupuesto necesario para llevar a cabo operaciones a nivel nacional”.



El Comando general de las Fuerzas Militares señala que la escasa asignación de recursos económicos y tecnológicos afecta las operaciones en varias zonas del país afectadas ante la grave crisis del orden público.



Ponen como ejemplo el Catatumbo, pero también otras zonas presentan un estado similar de “alta vulnerabilidad, como el Pacífico y Arauca, pueden presentar factores similares” y las fuerzas militares quedan seriamente afectadas para abordar las amenazas de los grupos criminales.



“La escasa asignación de recursos económicos y tecnológicos necesarios para operar en un entorno complejo es necesaria, la insuficiencia en equipos de inteligencia, sistema de monitoreo y capacidades logísticas dificulta una respuesta efectiva”, señala el informe.



Señalan que las disputas por el control territorial entre actores armados persisten en búsqueda del crecimiento del narcotráfico, el contrabando demás economías ilegales.



Esta alerta presentada por la entidad castrense deja en alerta no solo a las comunidades más vulnerables, sino de los mismos miembros de las fuerzas militares que no tendrían ni personal, equipos, inteligencia militar ni capacidad logística suficiente para atender cualquier emergencia reportada en el territorio nacional.



El reporte más reciente del Ministerio de Defensa habla de más de 52 mil desplazados en el Catatumbo, 52 homicidios y 10 firmantes de paz desaparecidos.

