La defensa de Nicolás Petro pidió aplazar la audiencia preparatoria de su juicio

El abogado Diego Henao, defensor de Nicolás Petro, le pidió al Juez Segundo Penal del Circuito de Barranquilla aplazar la audiencia preparatoria que se había programado para el 29 y 30 de abril.



De acuerdo con Henao, la Fiscalía, representada en este caso por Mario Burgos, no ha entregado la totalidad de los elementos materiales probatorios que se comprometió a proporcionar luego de la orden del juez en la audiencia de acusación del 11 de enero.



Las pruebas no entregadas hasta ahora incluyen la identidad de una fuente no formal que permitió que la Fiscalía obtuviese una orden de captura, el video del allanamiento y el arresto del hijo mayor del Presidente y las actas de procedimientos y audiencias previas.

"Son varios los motivos que me llevan a solicitar el aplazamiento", sostuvo la defensa de Petro en una solicitud al juez del caso, en la que insistió en que el fiscal Burgos "no ha realizado descubrimiento completo de los elementos materiales probatorios".



Para el abogado del exdiputado, Burgos omitió "deliberadamente" la entrega de elementos que le permitiesen a la defensa construir una mejor oposición a la teoría de la Fiscalía, y se ha inclinado por entregar a lo largo de un mes parte del material.



La Fiscalía, narró el abogado, culminó el 12 de marzo la "primera parte del descubrimiento probatorio", pero con varias solicitudes de aclaración de la defensa "viene complementando" el material, lo que hace "imposible" para la defensa analizarlo a cabalidad.



"Es que es imposible que en un mes y 15 días la defensa alcance a estudiar todo el material probatorio descubierto por la Fiscalía, como es su deber, y estructurar adecuadamente la estrategia defensiva", complementó Diego Henao.

