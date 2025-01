Investigan a patrullera por brutal agresión con bolillo a un joven en Bogotá

Las autoridades abrieron una investigación contra una patrullera adscrita a la Policía Metropolitana de Bogotá por agredir brutalmente a un joven en medio de un procedimiento.

Un video publicado en las redes sociales reveló el momento en que el hombre saca un celular para grabar lo que ocurría, pero su actuar genera el enojo de la agente, quien sosteniendo un bolillo, le propina un fuerte golpe en la cara.

Al mismo tiempo ella decía alterada: “Mire hacia allá, mire hacia allá. A mí no me esté tomando fotografías ni nada por el estilo, a mí no me esté tomando fotografías ni videos, vaya y tómeselas con su madre, conmigo no. Hágame el favor y saque su documento de identificación”.

En otro video, el joven mostró su rostro con una lesión en la mejilla y denunció el mal proceder de la funcionaria: “La patrullera de esta moto me acaba de dar severo juetazo en la cara sin yo haberle hecho nada”.

Si bien, la situación ocurrió en octubre de 2024, ahora tomó relevancia por volverse viral y llegar a oídos de las autoridades, quienes le abrieron una investigación a la funcionaria.

“Rechazamos esta clase de comportamientos y el uso desmedido de la fuerza. Seremos contundentes ante las actuaciones de policías que vayan en contravía de los preceptos institucionales”, manifestó la Policía Nacional.

