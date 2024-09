Inició la intervención de la fuerza pública en algunos puntos del paro de camioneros en Bogotá

No se puede dejar de lado la alocución del presidente Gustavo Petro, quien dijo que el paro era una especie de bloqueo empresarial. No obstante desestimó el tema señalando que: "aunque se presumiera, por obvias razones, que voy a hablar del paro camionero, no voy a hablar de eso, sino de algo todavía más preocupante”, hablando de la compra de un software por parte de la Dirección de Inteligencia Policial, Dipol,a una empresa israelípara espiar celulares en medio del estallido social de 2021.

Los transportadores siguen sin dar su brazo a torcer en que las tarifas del diésel no se pueden modificar, y aunque los diálogos sobre este tema llevan meses, el Gobierno se mantiene firme en que se deben ajustar las tarifas del Acpm.

Aunque otros gremios, como moteros y taxistas han respaldado las manifestaciones, los sindicatos los sindicatos de trabajadores y confederaciones de pensionados dijeron que los bloqueos son inconvenientes e innecesarios, ya que no está atendiendo “las necesidades reales del país”.

De hecho la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, está convocando a una manifestación, contra lo que consideraron como un intento de quiebre institucional.

“Convocamos a una gran movilización, el jueves 19 de septiembre, a partir de las 11 am, en todo el país y en Bogotá, en la Plaza de Bolívar, para expresar el descontento por este intento de quiebre institucional del país”, dijo Fabio Arias, presidente de la CUT.

Bogotá es una de las ciudades que ha tenido más afectaciones por cuenta del paro. El alcalde Carlos Fernando Galán hizo un balance tras los cuatro días de paro camionero y dijo que la capital diariamente pierde $30.000 millones por el paro, casi 4% del PIB, siendo el sector hotelero el que más se ha visto afectado.

Agregó que en Corabastos se ha visto una reducción de 40% en el ingreso de alimentos, por lo que se espera un encarecimiento en varios productos, que persistiría por meses.

Tomado de La República*