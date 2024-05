Este viernes los sindicatos del Ministerio de Trabajo inician el cese de sus actividades

Los sindicatos del Ministerio del Trabajo anunciaron a través de un comunicado que a partir de este viernes, 31 de mayo, interrumpirán la prestación del servicio e inician cese de actividades.

Lo anunciado hace referencia a las inconformidades denunciadas por los supuestos incumplimientos en los acuerdos pactados con el Ministerio.

Conozca: Sindicalistas del Ministerio de Trabajo de Cúcuta protestan por incumplimiento de acuerdos

Entre las medidas anunciadas a través de los artículos del comunicado están: cierre de las instalaciones del Ministerio del Trabajo en todo el país, no habrá atención al público, no se expedirá ninguna clase certificado, no habrá recepción de documentos, se hará plantón constantemente al frente de cada una de las direcciones territoriales, oficinas especiales e inspecciones de trabajo.

"Ningún servidor público podrá laborar desde su casa pues incurrirá en actos atentatorios. Mientras la mayoría de los trabajadores de la empresa persista en la huelga, las autoridades garantizarán el ejercicio de este derecho y no autorizarán ni patrocinarán el ingreso al trabajo de grupos minoritarios de trabajadores, aunque estos manifiesten su deseo de hacerlo", advierte el comunicado.

Los sindicatos del Ministerio del Trabajo suman alrededor de 1.500 empleados.

