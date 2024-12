Escándalo en Urrá salpica al hijo de Petro y solo es la punta del iceberg

En los últimos días han hecho más ruido los escándalos al interior del Gobierno y del círculo cercano al presidente Gustavo Petro que sus logros o incluso las denuncias de la oposición.

La renuncia del ministro Ricardo Bonilla por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) reveló otro enredo, en el que están salpicados Nicolás Alcocer Petro —hijo adoptivo del jefe de Estado– y Ricardo Roa, gerente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de 2022.

Horas antes de la renuncia de Bonilla, El Colombiano reveló un documento anónimo que llegó a la Fiscalía y que había sido enviado al exministro dos meses atrás.

Lea además: Coosalud cuestiona a Petro: tiene el deber de informar con la verdad

Con fotos y documentos, se menciona que Alcocer y Roa estarían siendo parte de una presunta red de tráfico de influencias en relación a proyectos en la hidroeléctrica de Urrá (Córdoba). Se mencionan varios nombres, incluyendo a congresistas. Bonilla le informó al presidente Petro y le dio traslado a la denuncia a la Fiscalía, como lo ordena la ley.

Pero la denuncia volvió a poner los reflectores sobre la familia presidencial y sus amigos más cercanos que tendrían intereses en varios sectores como el energético. Sin embargo, el entramado iría más allá. Esta es apenas la punta del iceberg que esconde un laberinto de poder que llega hasta lo más alto del Gobierno. Ese diario conoció que al jefe de Estado le preocupa lo que sucede en Urrá, según ha dicho en voz baja en algunas reuniones. ¿Por qué?

La denuncia

El contrato del Parque Solar de Urrá 19,9, firmado el 26 de octubre de 2021, es ejecutado por un consorcio en el que está la empresa Luxim Ingeniería S.A.S., cuya representante legal es Lucía Amparo Muñoz Petro (que aparece en el documento como Luz) y el dueño David Cerón, ambos amigos de Nicolás Alcocer Petro, según fotos anexas en el documento que los muestran en fiestas y en yates. El consorcio también está conformado por Powerchina International Group Limited que tiene una sede en Colombia

Según la denuncia, debido a incumplimientos del consorcio en la construcción del parque solar, la hidroeléctrica estaría pensando en liquidar el contrato y Muñoz y Cerón querían evitarlo “apropiándose” de la mayoría de la junta directiva o promoviendo una liquidación de la empresa con ayuda de su amigo Nicolás Alcocer y de Ricardo Roa.

Además, la propia empresa interventora del parque solar sería el Consorcio Interparque Solar, que revisa el cumplimiento de las obras. Hay fotografías del representante de la interventora, Leonardo Boom, junto a Lucía Muñoz Petro, David Cerón y Valentina Alcocer.

Y llama la atención una foto de la inauguración de un parque solar en la refinería de Cartagena con el presidente Gustavo Petro, junto a su hijo adoptivo Nicolás Alcocer Petro, Laura Sarabia y miembros de Power China, parte del consorcio con Luxim Ingeniería del proyecto en Urrá. Según la denuncia, Power China “ha sido bastante beneficiado en distintas contrataciones con este Gobierno, sobre todo con Ecopetrol y el señor Ricardo Roa”.

Le puede interesaer: Petro solicita a la Policía informe tras agresión a mujer en Medellín registrada en video

Sin embargo, lo que no cuenta el documento, es que el Gobierno ya domina no solo la junta directiva sino que tiene influencia sobre quienes conducen la empresa, pues se trataría de funcionarios de la casa Calle. Es decir, de los hermanos Andrés y Gabriel Calle Aguas, representante a la Cámara y diputado, respectivamente.

Esa cuestionada casa política le ganó el pulso a los Chagui, Name y Besaile –poderosos apellidos políticos tradicionales de la región–, según se conoció. Uno de ellos, el senador del partido de La U, Julio César Chagui, aparece mencionado en la denuncia como supuesto aliado de David Cerón para ganar otros contratos y “llevar proposiciones a Palacio”.

El senador Chagui aceptó que conoce a Cerón y que han “coincidido en algún evento social. Pero debo aclarar que no he tenido relación laboral, profesional ni sobre ningún tema que tenga que ver con Urrá u otra empresa” y señala que no conoce a Alcocer Petro y que los señalamientos del documento son falsos.

Rueda y Romero

Pero las conexiones e intereses van más allá del hijo del presidente. Resulta que Óscar Rueda Plata, director ejecutivo de Procolombia en China, fue representante legal suplente y director comercial de Powerchina Limited Colombia desde 2015 hasta junio de 2021.

Su nombre es la puerta de entrada a un grupo familiar de la entraña de Casa de Nariño. Rueda es hijo de Martha Plata, quien hace parte de la junta directiva de Procomercio, una empresa inmobiliaria que renació de las cenizas financieras desde que Petro llegó al poder pues han ganado seis contratos que suman $116.000 millones, según reveló La Silla Vacía.

Plata es hermana de Carolina Plata, que es la “mejor amiga” de la primera dama, Verónica Alcocer y, por esa cercanía, ama de llaves y quien coordina parte del protocolo en Presidencia.

“Danilo Romero subsidió durante muchos años a la familia Petro”, comenta una fuente que los conoce bien. El vínculo de Romero con Urrá no es solo familiar. En agosto de este año, el investigador Jorge González reveló que billonarios contratos se estarían adjudicando a dedo en esa hidroeléctrica y que tres empresas relacionadas con el círculo cercano a Petro eran algunas de las beneficiadas, pero no cumplirían con los requerimientos técnicos y estarían contribuyendo a un supuesto detrimento patrimonial en la empresa por los altos márgenes de utilidad que recibían.

“Es como la jefe de protocolo de la Casa de Huéspedes, el Palacio de Nariño y la Hacienda Hato Grande”, le dijeron fuentes a este diario. Y las llaves de este entramado empiezan a aparecer: Plata está casada con Danilo Romero, un poderoso empresario con intereses en el sector minero energético que es amigo personal del presidente Petro –al punto de que es padrino de la hija menor del mandatario– y más recientemente de Ricardo Roa.

Lea también: A la espera de decisiones judiciales claves en escándalo de corrupción de la Ungrd

Una de esas empresas es Generarco S.A cuyo dueño mayoritario es Mauricio Sanguino Kuri, quien fue socio durante varios años de Danilo Romero. De hecho, el propio Romero fue socio de esa empresa, sin embargo, le dijo a La Silla Vacía que vendió la empresa “hace seis años”.

Las otras dos empresas beneficiadas son Energético ESP (ENE), empresa cercana a Ricardo Roa. Los dueños son Marisol Segura y su hijo José Alejandro Jiménez. Segura es dueña de la casa en Estados Unidos en la que funcionaba WindSun Energy LLC, la empresa de Julián Caicedo, novio de Ricardo Roa, y Tatiana Vargas, hija de Santiago Vargas, financiador de la Colombia Humana.

Y la tercera empresa es Energía Limpia y Eficiente (ELEFI ESP), cercana a Nicolás Petro Burgos. Un detalle no menor es que en la junta directiva de la Hidroeléctrica de Urrá estuvo durante pocos meses el exsecretario jurídico de Presidencia, Vladimir Fernández, quien hoy es magistrado de la Corte Constitucional ya que fue ternado por el presidente Petro.

El magistrado Fernández dijo que no conoce a Danilo Romero y no ha visto los detalles de la denuncia sobre esa hidroeléctrica. Ante la denuncia anónima revelada por este diario, el jefe de Estado respondió en la red social X que buscan “dividir al Gobierno y mancillar a mi familia”.

Negó parentesco con la representante de Luxim, Lucía Muñoz Petro y con Valentina Alcocer, y señaló que ha pedido que “la empresa Urrá y Gecelca (otra central eléctrica), propiedad del MinHacienda, sean vendidas a Ecopetrol como parte del pago de la deuda de la gasolina que le debe el Gobierno a esta empresa por la deuda que dejó Duque”.

La punta del iceberg es Urrá. Pero el sector energético está viviendo un momento de crisis por el alto costo de las tarifas y pujas internas en otras centrales. Los intermediarios, es decir las comercializadoras, juegan un rol clave en el que se podrían beneficiar cercanos al corazón de la Casa de Nariño. Este escándalo tiene “energía” para rato.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

El Colombiano