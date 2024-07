Embajador Armando Benedetti ahora está envuelto en incidente con su esposa en España

El embajador Armando Benedetti está otra vez involucrado en un escándalo difícil. Según se conoció, Benedetti tuvo un incidente sobre finales de junio con su pareja Adelina Guerrero, con quien ha estado viviendo en Roma, Italia, desde que el presidente Gustavo Petro lo nombró el representante del Gobierno Colombiano ante la Organización para la Comida y la Agricultura de Naciones Unidas.

La Policía tuvo que intervenir en el incidente e inició una pesquisa a pesar de que Benedetti demostró sus credenciales diplomáticas para las cuales existe un fuero.

El caso es grave porque Benedetti, quien fue jefe de debate del presidente Gustavo Petro en campaña y ha estado involucrado en por lo menos tres grandes escándalos en el Gobierno, además de las investigaciones que la Corte Suprema de Justicia adelanta en su contra, tiene un cargo de representación del Estado y credenciales oficiales.

Benedetti llegó a ese cargo luego de salir del Gobierno como embajador de Colombia ante Venezuela por el escándalo de los audios que él mismo tenía en su poder y que le enviaba a Laura Sarabia, su exasesora de la Unidad de Trabajo Legislativo cuando era congresista. En las grabaciones hay una enorme secuencia de afirmaciones graves que comprometieron al Gobierno. “Nos vamos presos todos”, le decía a Sarabia molesto porque había perdido de alguna manera su grado de influencia frente al presidente. En esos audios era claro que Benedetti quería ser nombrado ministro del Interior y regresar a Colombia, y también su desagrado porque estuvo esperando durante horas una reunión con Petro en la Casa de Nariño.

Lo más importante es que habló de una supuesta financiación de 15.000 millones de pesos que había conseguido para la campaña en la Costa y que no habría sido registrada legalmente ante las autoridades electorales porque violaba de lejos los topes de campaña. La pelea entre Sarabia y Benedetti llevó a una reunión privada en la que el propio presidente participó de noche en un lugar oculto en Bogotá, sin que los medios pudieran conocer los detalles en la agenda oficial.

Benedetti es investigado en la Corte Suprema por lo menos en cinco casos; el más adelantado por el cual tuvo ya indagatoria, es uno sobre sus bienes y propiedades y la duda sobre cómo los obtuvo. La Corte hizo una investigación por su apartamento en Bogotá, otro en Barranquilla y una casa en Puerto Colombia, además de giros al exterior que, en su indagatoria a la Corte, dijo los realizaban las asesoras de su UTL.

El embajador ya se refirió a través de su cuenta de X a la supuesta agresión en España y confirmó que se encuentra en un proceso de divorcio frente a su esposa. “Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión NO es cierto y NO se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español. En este momento me encuentro en medio de un proceso de divorcio que responde a la esfera privada y familiar y, por el bien de mis hijos, seré prudente”, publicó en X.

